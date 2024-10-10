ЦГМС: в Волгоградской области ночью похолодает до -5

Общество 10.10.2024 14:31
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10.10.2024 14:31
В Волгоградскую область вновь возвращаются ночные заморозки. Только теперь покрепче, чем наблюдались этой осенью. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, уже в ночь на 11 октября в области температура воздуха ожидается в пределах от нуля до +5, а при прояснении достигнет -3 градусов. Ночь с такими параметрами прогнозируется и 12 октября. А 13 октября синоптики предрекли заморозки до -5 градусов.
Также ожидается понижение и дневных температур. 11 октября в районах области столбик термометра будет варьироваться от +11 до +16, лишь на юге ожидается более теплая погода – до +20.
Но уже 13 октября произойдет резко падение дневной температуры – от +5 до +10. В Волгограде ночных заморозков не ожидается, а вот холодные дни еще впереди. 13 октября в областном центре будет не больше +9 градусов.
В ближайшие три дня в регионе также прогнозируют ветер северного направления. Особенно будет ветрено в воскресенье – до 15-20 метров в секунду.
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