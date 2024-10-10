



10 октября землю может накрыть 8-балльная магнитная буря. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты Лаборатории солнечной астрономии РАН прогнозируют повышенную геомагнитную активность на протяжении четырёх ближайших дней.

Своего пика буря достигнет с 18:00 до 21:00 10 октября. В этот период возмущения в магнитосфере могут превысить 8-балльный уровень.

Впоследствии геомагнитная обстановка несколько успокоится. В ночь с 11 на 12 октября магнитная буря ослабнет до 5 баллов. Примерно на таком же уровне она останется вплоть до утра 13 октября.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали 7-балльный геомагнитный шторм 4 октября, однако неожиданно для учёных выброс солнечного вещества обошёл Землю стороной.

Фото: ИА «Высота 102»