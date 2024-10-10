Сегодня, 10 октября, на Петербургском международном газовом форуме сразу в 25 регионах России одновременно ввели в эксплуатацию различные объекты газификации. Один из таких объектов - новый газопровод - был запущен в работу в х. Ильменский городского округа-город Михайловка, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

В торжественной церемонии, которая прошла в формате видеоконференции, приняли участие министр энергетики РФ Сергей Цивилев, губернатор Андрей Бочаров, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и другие лица.





В рамках программы развития газоснабжения и газификации в хуторе Ильменский благодаря новому газопроводу получили возможность подключиться к голубому топливу жители свыше 70 домовладений, а также социально значимые объекты.

- Проект по строительству внутрипоселковых и межпоселковых сетей реализован в течение 2023-2024 гг. Всего на территории Михайловки газифицированы уже 44 населенных пункта, где проживают свыше 80 тыс. человек. В планах — подведение голубого топлива к х. Веселый и х. Большие Медведи, - рассказали в областной администрации.





На торжественной церемонии Сергей Цивилев подчеркнул, что газ очень нужен в быту и на производстве, он работает на пользу всех жителей страны. В свою очередь Алексей Миллер отметил, что программы газификации и догазификации набирают темпы, поблагодарил руководителей субъектов, партнеров в регионах за активную работу.

Напомним, уровень газификации в Волгоградской области достиг 92%, что почти на 20% выше среднероссийского. Губернатор поставил задачу довести этот показатель до 98%. Так, до конца 2027 года голубое топливо придет еще в 166 населенных пунктов, где проживают 40 тысяч человек.

Фото: администрации Волгоградской области