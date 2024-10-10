Главные продукты из меню волгоградцев подорожали за неделю





Несколько видов продуктов подорожали в Волгоградской области на прошлой неделе, причем некоторые из них – довольно заметно. В частности, больше всего выросли цены на огурцы – на 4,26% (103 рубля за килограмм). На втором месте по темпам подорожания оказалось пшено. За неделю оно стало дороже на 4% (40,64 рубля за кг). Печенье прибавило в цене 2,47% (210,96 рубля за кг). Несколько видов продуктов подорожали в Волгоградской области на прошлой неделе, причем некоторые из них – довольно заметно. В частности, больше всего выросли цены на огурцы – на 4,26% (103 рубля за килограмм). На втором месте по темпам подорожания оказалось пшено. За неделю оно стало дороже на 4% (40,64 рубля за кг). Печенье прибавило в цене 2,47% (210,96 рубля за кг).

Также на прошлой неделе продолжили расти цены на молоко, хлеб и муку. Стоимость молока пастеризованного выросла на 2,12% (77,19 рубля), стерилизованного – на 2,29% (87,87 рубля). На 1,67% подорожали макароны высшего сорта (до 83,95 рубля), на 1,26% - вермишель (58,21 рубля), НА 1% - сливочное масло (844 рубля). Цена на муку выросла на 1,3% (до 38,86 рубля за кг). Булочные изделия стали дороже почти на 1% (85,99 рубля) и на столько же вырос в цене хлеб из ржаной муки и смешанной ржано-пшеничной муки (69,15 рубля). Средняя стоимость десятка яиц также увеличилась – на 1,34% (92,46 рубля). Также на прошлой неделе продолжили расти цены на молоко, хлеб и муку. Стоимость молока пастеризованного выросла на 2,12% (77,19 рубля), стерилизованного – на 2,29% (87,87 рубля). На 1,67% подорожали макароны высшего сорта (до 83,95 рубля), на 1,26% - вермишель (58,21 рубля), НА 1% - сливочное масло (844 рубля). Цена на муку выросла на 1,3% (до 38,86 рубля за кг). Булочные изделия стали дороже почти на 1% (85,99 рубля) и на столько же вырос в цене хлеб из ржаной муки и смешанной ржано-пшеничной муки (69,15 рубля). Средняя стоимость десятка яиц также увеличилась – на 1,34% (92,46 рубля).

Не устояли цены также на говядину, свинину, баранину и рыбу - хоть на несколько сотых процентов, но они стали выше. Не устояли цены также на говядину, свинину, баранину и рыбу - хоть на несколько сотых процентов, но они стали выше.

В то же время в регионе подешевел сахар – на 1,9% (67,71 рубля за кг). Небольшое снижение, в пределах 1 процента, отмечено в группе таких продуктов, как рис и гречка. Среди овощей лидером по падению цены стала свекла. За неделю она стала дешевле почти на 6% 932,18 рубля за кг). В то же время в регионе подешевел сахар – на 1,9% (67,71 рубля за кг). Небольшое снижение, в пределах 1 процента, отмечено в группе таких продуктов, как рис и гречка. Среди овощей лидером по падению цены стала свекла. За неделю она стала дешевле почти на 6% 932,18 рубля за кг).



