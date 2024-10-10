«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под Волгоградом





Страшная авария произошла в Калачевском районе Волгоградской области, где лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и многотонная фура. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП погиб водитель легковушки.





По предварительной информации, смертельная авария произошла в 21-20 час. на 61 км автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».





- Автомобиль «Лада Гранта», двигаясь со стороны Калача-на-Дону в сторону Волгограда, выехала на полосу встречного движения в нарушении ПДД и совершила столкновение с автомобилем MAN, который следовал навстречу. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте, - прокомментировал происшествие начальник Госавтоинспекции Отдела МВД России по Калачевскому району Валерий Калайда.





На фото с места происшествия видно, что смертельную аварию попал брендированный под «Яндекс. Такси» автомобиль. Момент столкновения записал видеорегистратор одной из попутных машин.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области