Происшествия

«Легковушку разорвало»: водитель такси погиб в лобовом ДТП с фурой под Волгоградом

Происшествия 10.10.2024 09:44
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10.10.2024 09:44




Страшная авария произошла в Калачевском районе Волгоградской области, где лоб в лоб столкнулись легковой автомобиль и многотонная фура. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в результате ДТП погиб водитель легковушки.


По предварительной информации, смертельная авария произошла в 21-20 час. на 61 км автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск».


- Автомобиль «Лада Гранта», двигаясь со стороны Калача-на-Дону в сторону Волгограда, выехала на полосу встречного движения в нарушении ПДД и совершила столкновение с автомобилем MAN, который следовал навстречу. В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте, - прокомментировал происшествие начальник Госавтоинспекции Отдела МВД России по Калачевскому району Валерий Калайда.


На фото с места происшествия видно, что смертельную аварию попал брендированный под «Яндекс. Такси» автомобиль. Момент столкновения записал видеорегистратор одной из попутных машин.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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