Общество

В Волжском началась подтопка одного объекта

Общество 10.10.2024 08:45
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10.10.2024 08:45


В Волжском накануне, 9 октября, началась  подтопка центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом рассказали V102.RU в мэрии. 
По информации комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского, в настоящее время ресурсоснабжающие организации готовы к подаче тепла на объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы. Подключение отопления производится по заявке руководителей учреждения.
В дома волжан тепло начнет поступать в соответствии с нормативами: отопительный сезон стартует при условии сохранения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд.
Ранее, напомним, сообщалось, что решение о подтопке соцобъектов приняли в Чернышковском районе Волгоградской области в связи с понижением температуры  воздуха. 

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