Полиция с собаками искала в барах Волгограда детей и преступников





В Волгограде полицейские доставили в отделы полиции 60 человек во время рейда по ночным развлекательным заведениям. По информации главного управления МВД России, в клубах и барах правоохранители искали несовершеннолетних и тех, кто находится в розыске.

– В проведении рейдовых мероприятий приняли участие оперативники, участковые уполномоченные, инспекторы ПДН, кинологи, сотрудники Госавтоинспекции, – сообщили в пресс-службе областного управления. – В числе доставленных в подразделения 60-ти человек оказались 18 несовершеннолетних, находившихся ночью в общественных местах без сопровождения взрослых.





В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий преступлений и правонарушений в увеселительных заведениях и на прилегающих к ним территориях не допущено.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в Волгограде стали регулярными рейды Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ устанавливают машины с глухой тонировкой, а также прочих нарушителей по вечерам в центре города – в основном возле развлекательных заведений.