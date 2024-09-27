Экономика

Сады Придонья приняли участие в юбилейных мероприятиях ВолГАУ

Экономика 27.09.2024 15:41 Реклама
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27.09.2024 15:41 Реклама


Волгоградский государственный аграрный университет в течение недели с размахом отмечал свой юбилей. В ряде мероприятий приняла участие компания «Сады Придонья», которая давно поддерживает тесные партнерские отношения с высшим учебным заведением. 
Впервые на площадке вуза состоялось значимое событие не только для университета, но для региона в целом – гастрономический фестиваль «Агросреда». Он смог объединить многих товаропроизводителей, фермеров, гастрономических экспертов, представителей власти с целью развития наиболее перспективных направлений индустрии отдыха и гостеприимства. Компания «Сады Придонья» на своем стенде провела дегустации своих премиальных продуктов, которые поставляются для сегмента HoReCa.

Сегодня гастрономический туризм дает отличную возможность познакомиться с культурой и историей посещаемого региона через изучение кулинарных традиций, местных продуктов, – говорит руководитель отдела информации и PR компании «Сады Придонья» Елена Нечипоренко. – Сады Придонья активно содействуют развитию туристической отрасли в регионе, продукцию, выпускаемую на нашем производстве, встретишь не только в кафе и ресторанах, ее также используют в приготовлении  вкусных и полезных блюд. Кроме этого в компании разработаны специальные экскурсионные маршруты для жителей и гостей региона. 
Благодаря фестивалю «Аграрная среда», у каждого участника была возможность рассказать о себе, провести мастер-классы, заключить выгодные соглашения о сотрудничестве.  Организаторы мероприятия надеются, что площадка ВолГАУ станет хорошим стартом для дальнейших деловых встреч. 
В Садах Придонья работает большое количество выпускников аграрного университета, и компания продолжает формировать пул будущих кадров среди лучших студентов, внедряя в обучение ребят новые технологии, программы, перспективные проекты. Не первый год компания реализовывает стипендиальную программу для студентов, желающих продолжить свою дальнейшую профессиональную деятельность в Садах Придонья. Кроме этого, предприятие уделяет особое внимание условиям, в которых учатся и работают студенты и преподаватели. Так, в прошлом году был сделан капитальный ремонт 3-х аудиторий и 2-х преподавательских. 
Президент компании «Сады Придонья» Андрей Самохин, на праздновании юбилея вуза отметил, что в компании серьезно относятся к вопросам высшего образования.

– Новое время и вызовы, требующие появления новых технологий, побуждают университет, имеющий богатую историю и давние традиции, осуществлять непрерывный поиск форм обучения, внедрять современные образовательные методики, отвечающие актуальным запросам отрасли, –  сказал Андрей Самохин. – Активное взаимодействие с высокотехнологичными предприятиями позволяют проводить совместные важные научные исследования и открытия. 
Президент компании «Сады Придонья» и председатель Попечительского совета ВолГАУ Андрей Самохин пожелал коллективу университета уверенно держать высокую планку качества и продолжать заложенные предшественниками традиции, а также быть открытыми для новых свершений. 
Фото: Сады Придонья
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