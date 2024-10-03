Расследования

После публикации V102.RU к многодетной волгоградке на остров Сарпинский собрался детский омбудсмен

Расследования 03.10.2024 16:37
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03.10.2024 16:37


Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области Евгений Ковшиков взял на контроль ситуацию с многодетной мамой Оксаной Коваленко, которая живет на острове Сарпинский с восемью детьми в дачном домике. 

– Ситуация очень неоднозначная и далеко не такая простая, как это трактуется в некоторых СМИ. Да, формально у семьи Коваленко есть жилье, предоставленное государством как ребенку-сироте; женщина реализовала материнский капитал, приобретя квартиру в Ольховке – эти факты препятствуют выдаче нового жилья по закону. Де-юре муниципальные власти выполнили все свои обязательства. Почему сейчас женщина и ее 8 детей вынуждены ютиться в маленьком летнем домике - большой вопрос, – цитата из заявления детского омбудсмена. 

– Пока решается вопрос с жильем для семьи Коваленко, считаю, что дети должны находится в нормальных бытовых условиях. С коллегами рассматриваем все варианты решения по проживанию семьи и обучения ребят. В приоритете - безопасность и благополучие детей, которые не должны находиться в таких условиях! Сегодня выезжаю к месту жительства Оксаны и беру ситуацию на особый контроль, – заверил Евгений Ковшиков.


Меж тем, напомним, первыми Оксану Коваленко посетили корреспонденты V102.RU. 33-летняя женщина с восемью детьми, младшему из которых всего 3 месяца, а старшей дочке – 12 лет, в настоящее время ютится в крошечном дачном домике, не приспособленном для зимовки. Многодетная мама является женой пропавшего без вести участника СВО. 

Оксана рассказала журналистам, что более 10 лет назад власти Ольховского района выдали ей и брату Андрею, как детям-сиротам, непригодные для проживания дома-развалюхи. Впоследствии она приобрела в поселке Нежинский на средства материнского капитала  другой дом. Однако через некоторое время он также начал приходить в негодность, а у оставшейся без мужской поддержки женщины не хватало сил, чтобы его ремонтировать и отапливать. Многодетную сестру позвали к себе в Волгоград проживающие здесь ее родной брат и сестра-близняшка. Они купили Оксане дачу в СНТ «Аврора», в котором имеет дачный домик брат, и сейчас помогают ей в воспитании детей. 

Каково же было наше удивление, когда в многодетной маме мы узнали героиню наших публикаций от 2013 года, где как раз и рассказывали о проблемах детей-сирот, которым ольховские власти подсунули непригодное жилье. Например, в доме Оксаны (до замужества Никитенко, – Прим. ред. V102.RU) проваливались полы, а помещение отапливалось печкой-буржуйкой. Это чиновники называют жильем, которое женщина получила от государства как ребенок-сирота. В доме, выданном ее брату Андрею, также не было ни газа, ни электричества. 


2013 год. Оксана в доме, который ей выдали чиновники как сироте 

О проблемах детей-сирот, в том числе Оксаны и Андрея Никитенко, которых, по сути, обманули чиновники, выходил сюжет на Первом канале. А родной брат Оксаны, Андрей, приходил в студию «Высоты 102», где подробно рассказывал о своих и своей сестры злоключениях.

Однако это не помогло сиротам решить свой жилищный вопрос. Мало того, никто из чиновников Ольховского района так и не был привлечен к ответственности за то, что вместо благоустроенных квартир выдали и так обделенным судьбой молодым людям деревянные сараи.


Дом, в котором так и не смогла жить сирота 

Прокуратура Ольховского района подавала иск к администрации Ольховского района с требованием отремонтировать дом, который получила Оксана. Однако суд в этом отказал на основании того, что она подписала акт приемки дома, и согласился с доводами чиновников. Оксана и сама требовала от администрации Ольховского района в суде проведения ремонта, но районный суд и ей отказал в этой роскоши. В итоге сироты были вынуждены покинуть дома. 

Общаясь с корреспондентами, Оксана высказала уверенность в том, что ольховские чиновники обманули ее и брата, когда уговаривали подписать акт приемки, и грозили, что лучше согласиться хоть на что-то, чем не получить ничего. 

Редакция надеется, что власти, как и заявил Евгений Ковшиков, действительно, разберутся в том, как муниципальные чиновники де-юре выполнили свои обязательства перед сиротой, предоставив ей по факту дом, где нельзя было жить. Как выглядело это жилье от государства, можно увидеть на кадрах Первого канала и оценить степень комфортности этих «хором».

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