



В городе Камышине Волгоградской области прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя и его 16-летней сообщницы, которые обманули 8-летнего ребенка из Камчатского края при продаже электронного образа персонажа игры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, теперь они обвиняются в ч. 3 ст. 158 УК РФ – «кража с банковского счета по предварительному сговору».

Установлено, что в марте этого года сообщники во время онлайн-игры предложили малолетнему жителю города Вилючинска приобрести за 200 рублей персонажа. Они подговорили ребенка прислать фотографии банковских карт родителей, а после похитили со счетов более 150 тысяч рублей.

- Прокуратура посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Камышинский городской суд, - уточнили в областной прокуратуре.

Свою вину фигуранты признали полностью и возместили ущерб. В качестве максимального наказания им грозит до 6 лет лишения свободы.