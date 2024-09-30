В Волгограде электросамокат сбил 8-летнего школьника у «Торгушки»

29 сентября в Волгограде произошло очередное ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате наезда водитель электросамоката травмировал несовершеннолетнего у Ворошиловского торгового центра.
- В 14:55 водитель, управляя электросамокатом, напротив дома №9 по ул. Рабоче-Крестьянская совершил наезд на 8-летнего пешехода, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, в результате произошедшего ребёнку потребовалась медицинская помощь. Каретой скорой помощи несовершеннолетний был госпитализирован в одну из ближайших больниц.
Фото из архива ИА «Высота 102»