Спорт

Ватерполисты «Спартака» закончили первый тур чемпионата пятью победами

Спорт 29.09.2024 19:19
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29.09.2024 19:19


Ватерполисты волгоградского «Спартака» сегодня, 29 сентября, на победной ноте завершили первый тур чемпионата России в подмосковной Рузе. На старте турнира красно-белые показали стопроцентный результат, выиграв все пять матчей, сообщает V102.RU.
 
Во вчерашнем поединке встречались между собой «Спартак» и «Балтика» из Санкт-Петербурга - полуфиналисты прошлого розыгрыша чемпионата. В весеннем противостоянии красно-белые одолели соперников из Северной столицы и вышли в финал соревнований. При этом волгоградцы обыграли питерскую команду и в матче за бронзовые медали Кубка страны.
 
Начало отчетной игры осталось за подопечными Владимира Карабутова, которые вышли вперед после результативных бросков Тимура Шайхутдинова с пенальти и Михаила Рудая в большинстве. Но балтийцам удалось сравнять до перерыва — отличились Егор Емцев и Михаил Иванков.
 
Во второй четверти спартаковцы совершили мощный рывок. Точными попаданиями поочередно отметились дважды Сергей Буланаев, по разу Тимур Шайхутдинов и Михаил Рудай. К середине матча красно-белые завладели преимуществом в три мяча — 8:5. В следующем периоде питерским ватерполистам удалось сократить отставание, выиграв восьмиминутку — 2:1. В заключительной четверти зрители также увидели мало точных бросков от обеих команд. На реализацию Михаила Рудая ответил Артём Калтыгин. В итоге волгоградский клуб выиграл у «Балтики» с общим счетом 10:8.
 
Спартаковские ватерполисты завершили первый тур сегодня битвой с еще одной командой из Северной столицы - молодежной сборной Санкт-Петербурга. Разница в классе стала очевидна уже в стартовой четверти. Подшефные Владимира Карабутова к первому перерыву отметились семью результативными бросками, на что соперники ответили всего одним попаданием. Во второй восьмиминутке отрыв только увеличился. По дублю оформили Артём Жабкин и Кирилл Носаев. Питерские спортсмены единственный раз поразили ворота, которые защищал Дмитрий Трусов. Вице - чемпионы России и после большого перерыва не расслабились, за два периода сделав итоговый выигрыш более разгромным и неоспоримым — 18:4.
 
Таким образом, волгоградский «Спартак» стал победителем первого тура в Рузе с 15-ю заработанными очками при пяти подряд одержанных викториях в подмосковном бассейне.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото: ГАУ ДО ВО «СШОР по ВВС «Спартак-Волгоград» vk.com (архив)


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