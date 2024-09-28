Спорт

«Динамо-Синара» сыграет с «Черноморочкой» 29 сентября

Спорт 28.09.2024 21:06
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28.09.2024 21:06


Гандболистки «Динамо-Синары» завтра, 29 сентября, на выезде в очередном туре женской Суперлиги встретятся с новороссийской «Черноморочкой». Начало матча в 13-00 ч. Прямую трансляцию будут вести на сайте Федерации гандбола России, сообщает V102.RU.  
 
Напомним,  в прошлом поединке волгоградская команда дома одержала первую победу в национальном чемпионате над майкопским клубом АГУ-«Адыиф» со счетом 44:24. Она  оказалась очень важной с психологической точки зрения после двух ничейных исходов и чувствительного поражения от «Луча» в Москве на старте турнира. Главный тренер бело-голубых Евгений Дмитриев на пресс-конференции после поединка с соперницами из Адыгеи на сей раз похвалил своих подопечных за эффективную атаку и надежные действия в обороне, которые привели к итоговой разгромной победе. Отметим, что волгоградские спортсменки уже добрались на автобусе до Абрау-Дюрсо, где провели тренировочное занятие в преддверии завтрашней игры, которая будет весьма непростой для гостей, но очень интересной для зрителей. На данный момент в копилке «Динамо-Синары» имеются четыре очка в турнирной таблице.
 
«Черноморочка», ведомая наставником Алексеем Гумяновым, в сезоне 23-24 в серии за третье место боролась с «Астраханочкой», однако уступила бронзовые медали Суперлиги, потерпев поражения в обеих встречах. При этом в регулярном чемпионате новороссийские гандболистки дважды одолели оппоненток из «Динамо-Синары». В нынешнем сезоне «морячки», имеющие четыре балла в активе, в трех проведенных поединках обыграли АГУ- «Адыиф» на выезде (37:25) и дома одолели подмосковную «Звезду» (36:35). Но 17 сентября в родных стенах «Черноморочка» потерпела первое поражение, и снова от «Астраханочки» (26:32).
 
Напомним, именно с «Астраханочкой» бело-голубым предстоит провести первый домашний матч на новой «Динамо Арене» 3 октября.
 
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото ГК «Динамо-Синара» vk.com

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