Телеком

Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big data

Телеком 27.09.2024 12:27 Реклама
0
27.09.2024 12:27 Реклама


Оператор Т2  отмечает рост популярности цифровых продуктов в бизнес-сегменте Волгоградской области. С начала года на юге корпоративные клиенты компании стали пользоваться услугами на основе big data и M2M на 63% чаще. Самыми востребованными стали сервисы для поиска клиентов и персонала, а также инструменты контроля транспорта и координации сотрудников.
Предприниматели Волгоградской области все чаще сталкиваются с задачами трансформации и упорядочивания рабочих процессов в компаниях. Они активно изучают и внедряют готовые инструменты, разработанные на базе M2M и big data, которые позволяют оптимизировать финансовые, временные и человеческие ресурсы.
По итогам 8 месяцев 2024 года востребованность сервиса «SMS-таргет» от Т2 выросла на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продукт помогает компаниям находить новых клиентов, а также информировать действующих о текущих предложениях. Функционал сервиса построен на аналитике обезличенных данных абонентов оператора. Инструмент содержит порядка 60 личностных и поведенческих показателей, с помощью которых можно составить максимально релевантное предложение для потенциальных клиентов. Услуга особенно популярна у торговых предприятий и организаций сферы услуг.
Для подбора персонала бизнесмены в Волгоградской области активно используют «HR-таргет». Инструмент позволяет найти сотрудников в кратчайшие сроки без участия рекрутинговых агентств: отбор работников осуществляется с помощью технологии big data. При поиске идеального кандидата учитываются как общие параметры, такие как пол и возраст, так и узконаправленные, как, например, активность использования мобильных сервисов. Самыми популярными критериями у пользователей услуги стали «Геотаргетирование» и «Интересы». В различных комбинациях с другими таргетами их выбирают более 80% клиентов сервиса.
Самостоятельно оценить эффективность инструментов, а также рассчитать стоимость кампаний по привлечению клиентов и сотрудников можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Он позволит оптимально инвестировать бюджет, подобрав необходимое количество SMS и выбрав подходящие таргеты. Кроме того, до конца текущего года новые и действующие пользователи услуги при каждом пополнении таргет-баланса получают подарок в виде бесплатных SMS на все номера T2 по России, количество которых релевантно 40% от суммы покупки.
Популярностью у предпринимателей в Волгограда также пользуются инструменты контроля транспорта и координации сотрудников. С начала 2024 года их востребованность возросла в 5 раз. Сервисы, разработанные на базе М2М-решений, позволяют планировать задачи на день и строить маршруты передвижения с учетом загруженности дорог через единый интерфейс. С помощью услуг можно оптимизировать затраты на топливо и обслуживание авто, отслеживать состояние транспортных средств, а также следить за безопасностью работников в пути.
Одной из наиболее востребованных услуг у бизнес-абонентов стала «Корпоративная АТС». Спрос на нее с начала текущего года увеличился на 70%. Сервис позволяет устанавливать голосовое приветствие, выбирать канал переадресации звонков, автоматически распределять нагрузку между специалистами. Инструмент предусматривает звонки и на мобильные телефоны, что позволят всегда быть на связи вне зависимости от места нахождения, а запись и статистика звонков помогает повысить качество облуживания, анализируя диалоги сотрудников. АТС легко интегрируется с CRM-системами, что позволяет синхронизировать данные клиента с его карточкой. 
При подключении «Корпоративной АТС» T2 и номера 8800 до 31 декабря 2024 года действует специальное предложение – клиенты получают скидку 20% на услуги АТС на полгода.
Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» T2:
– Цифровые сервисы одинаково полезны как микроорганизациям, так и крупным компаниям. С их помощью бизнес может оставаться на связи с клиентами во всех удобных каналах, контролировать техническое состояние оборудования и транспорта, обеспечивать комфорт и безопасность сотрудников. Автоматизация рутинных задач при помощи диджитал-продуктов позволяет топ-менеджменту компаний высвободить время, которое тратилось на урегулирование текущих процессов, для решения стратегических вопросов и долгосрочное планирование. А удобный интерфейс инструментов позволяет настраивать их локально под потребности бизнеса, выбирая необходимые сервисы и оптимизируя бюджет.
Фото:T2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280, erid: 2SDnjdAKTir

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
27.09.2024 14:37 Реклама
Телеком 27.09.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2024 16:32 Реклама
Телеком 26.09.2024 16:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.09.2024 15:54 Реклама
Телеком 24.09.2024 15:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.09.2024 11:50 Реклама
Телеком 18.09.2024 11:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2024 12:07 Реклама
Телеком 13.09.2024 12:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2024 14:17 Реклама
Телеком 10.09.2024 14:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.09.2024 09:24 Реклама
Телеком 10.09.2024 09:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.09.2024 13:13 Реклама
Телеком 09.09.2024 13:13 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2024 10:09 Реклама
Телеком 06.09.2024 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.09.2024 13:34
Телеком 04.09.2024 13:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.09.2024 11:17 Реклама
Телеком 03.09.2024 11:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2024 17:07 Реклама
Телеком 02.09.2024 17:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.08.2024 13:14 Реклама
Телеком 30.08.2024 13:14 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.08.2024 10:23 Реклама
Телеком 30.08.2024 10:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.08.2024 15:27 Реклама
Телеком 29.08.2024 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:08
«Мадам Шанель» волгоградского обладмина вошла в соседнюю дверьСмотреть фотографии
14:41
Под Волгоградом суд лишил отца погибшего участника СВО прав на соцвыплатыСмотреть фотографии
14:37
Площадь покрытия сети T2 в Волгоградской области увеличилась на 5 000 квадратных километровСмотреть фотографии
14:17
В Камышине простятся с погибшим на СВО Александром БабинымСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде жители Бекетовки ночью почувствовали запах жженых костейСмотреть фотографии
13:36
В Волжском ремонт путепровода на ул. Александрова выполнен на 80%Смотреть фотографии
13:36
В творческом вузе Волгограда реализовали цифровой подход к образованию студентовСмотреть фотографии
13:32
Дело заразное? В Саратове вслед за Волгоградом вводят платные парковкиСмотреть фотографии
13:18
Росстат: работодатели задолжали волгоградцам 7,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:27
Технологии для бизнеса: волгоградские компании стали активнее пользоваться big dataСмотреть фотографии
12:21
«Это была детская шалость»: в Волгограде директор школы №55 прокомментировала давку на КППСмотреть фотографии
11:39
В СК сообщили подробности о смерти волгоградца в траншее под слоем землиСмотреть фотографии
11:36
В Волгоградской области отменили режим ЧС из-за заморозковСмотреть фотографии
11:31
«Автомобиль – это моя страсть»: как превратить детскую мечту в дело жизни и построить успешную карьеруСмотреть фотографии
11:30
В Волгограде байкер при развороте снес дорожный знак: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:05
В частном секторе Волгограда рабочего насмерть завалило землейСмотреть фотографии
10:59
Почудилось? В Волгограде экологи рассказали об итогах ночного мониторинга качества воздухаСмотреть фотографии
10:30
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 17 октябряСмотреть фотографии
10:04
В хуторе под Волгоградом ликвидировали крупный ландшафтный пожар: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:59
В центре Волгограда на ремонт закроют подземный переход станции «Комсомольская»Смотреть фотографии
09:50
Виновата природа? Под Волгоградом суд отказал жителям затапливаемых домов в компенсацииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:07
«Спартак» закрепил успех второй викторией в московском бассейнеСмотреть фотографии
08:18
Гидрометцентр: в Волгоградской области ночные заморозки усилятся до -4Смотреть фотографии
07:22
Предприятие под Волгоградом наказали крупным штрафом за нелегальный источникСмотреть фотографии
06:44
В Волгоградской области синоптики пообещали теплые выходныеСмотреть фотографии
21:48
ИКВО изменила время начала работы новой Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
21:15
Главы налоговых органов БРИКС учредят Форум налоговых служб стран объединенияСмотреть фотографии
20:56
В Волгоградской области установили вагон-памятник на месте фашистской бомбардировкиСмотреть фотографии
20:31
В Волгоградской области построили 11 километров дороги к селу Красный ЯрСмотреть фотографии
20:01
До мая? В Волгограде закрыли на реконструкцию сквер у Вечного огняСмотреть фотографии
 