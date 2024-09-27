



Оператор Т2 отмечает рост популярности цифровых продуктов в бизнес-сегменте Волгоградской области. С начала года на юге корпоративные клиенты компании стали пользоваться услугами на основе big data и M2M на 63% чаще. Самыми востребованными стали сервисы для поиска клиентов и персонала, а также инструменты контроля транспорта и координации сотрудников.

Предприниматели Волгоградской области все чаще сталкиваются с задачами трансформации и упорядочивания рабочих процессов в компаниях. Они активно изучают и внедряют готовые инструменты, разработанные на базе M2M и big data, которые позволяют оптимизировать финансовые, временные и человеческие ресурсы.

По итогам 8 месяцев 2024 года востребованность сервиса « SMS-таргет » от Т2 выросла на 90% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Продукт помогает компаниям находить новых клиентов, а также информировать действующих о текущих предложениях. Функционал сервиса построен на аналитике обезличенных данных абонентов оператора. Инструмент содержит порядка 60 личностных и поведенческих показателей, с помощью которых можно составить максимально релевантное предложение для потенциальных клиентов. Услуга особенно популярна у торговых предприятий и организаций сферы услуг.

Для подбора персонала бизнесмены в Волгоградской области активно используют «HR-таргет». Инструмент позволяет найти сотрудников в кратчайшие сроки без участия рекрутинговых агентств: отбор работников осуществляется с помощью технологии big data. При поиске идеального кандидата учитываются как общие параметры, такие как пол и возраст, так и узконаправленные, как, например, активность использования мобильных сервисов. Самыми популярными критериями у пользователей услуги стали «Геотаргетирование» и «Интересы». В различных комбинациях с другими таргетами их выбирают более 80% клиентов сервиса.

Самостоятельно оценить эффективность инструментов, а также рассчитать стоимость кампаний по привлечению клиентов и сотрудников можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Он позволит оптимально инвестировать бюджет, подобрав необходимое количество SMS и выбрав подходящие таргеты. Кроме того, до конца текущего года новые и действующие пользователи услуги при каждом пополнении таргет-баланса получают подарок в виде бесплатных SMS на все номера T2 по России, количество которых релевантно 40% от суммы покупки.

Популярностью у предпринимателей в Волгограда также пользуются инструменты контроля транспорта и координации сотрудников. С начала 2024 года их востребованность возросла в 5 раз. Сервисы, разработанные на базе М2М-решений, позволяют планировать задачи на день и строить маршруты передвижения с учетом загруженности дорог через единый интерфейс. С помощью услуг можно оптимизировать затраты на топливо и обслуживание авто, отслеживать состояние транспортных средств, а также следить за безопасностью работников в пути.

Одной из наиболее востребованных услуг у бизнес-абонентов стала « Корпоративная АТС ». Спрос на нее с начала текущего года увеличился на 70%. Сервис позволяет устанавливать голосовое приветствие, выбирать канал переадресации звонков, автоматически распределять нагрузку между специалистами. Инструмент предусматривает звонки и на мобильные телефоны, что позволят всегда быть на связи вне зависимости от места нахождения, а запись и статистика звонков помогает повысить качество облуживания, анализируя диалоги сотрудников. АТС легко интегрируется с CRM-системами, что позволяет синхронизировать данные клиента с его карточкой.

При подключении «Корпоративной АТС» T2 и номера 8800 до 31 декабря 2024 года действует специальное предложение – клиенты получают скидку 20% на услуги АТС на полгода.

Евгений Солонченко, коммерческий директор МР «Юг» T2:

– Цифровые сервисы одинаково полезны как микроорганизациям, так и крупным компаниям. С их помощью бизнес может оставаться на связи с клиентами во всех удобных каналах, контролировать техническое состояние оборудования и транспорта, обеспечивать комфорт и безопасность сотрудников. Автоматизация рутинных задач при помощи диджитал-продуктов позволяет топ-менеджменту компаний высвободить время, которое тратилось на урегулирование текущих процессов, для решения стратегических вопросов и долгосрочное планирование. А удобный интерфейс инструментов позволяет настраивать их локально под потребности бизнеса, выбирая необходимые сервисы и оптимизируя бюджет.

Фото:T2

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