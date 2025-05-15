Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенники

Телеком 15.05.2025 14:52
0
15.05.2025 14:52
В первом квартале 2025 года до жителей Волгоградской области мошенники пытались дозвониться больше 5 миллионов раз. Такие рекордные данные предоставили аналитики МТС по итогам блокировок нежелательных звонков, которых стало больше почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Чаще всего волгоградцы получали спам-вызовы, замаскированные под звонки от финансовых организаций, а также рекламные предложения и опросы. Также поступало много звонков, которые классифицируются как потенциально мошеннические.
Наибольшее количество попыток дозвона зафиксировано у одного из жителей Волгограда — злоумышленники пытались связаться с ним 7425 раз. Но все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы.
— В Волгоградской области активность телефонных мошенников продолжает расти, как и по всей стране. Мы регулярно обновляем алгоритмы защиты, чтобы блокировать больше нежелательных вызовов и максимально оградить волгоградцев от потенциальных угроз. Для этого используются ИИ и технологии Big Data, чтобы в режиме реального времени выявлять подозрительную активность и блокировать нежелательные вызовы. А если разговор все-таки начался —предупредить о возможной попытке обмана уже в первые секунды разговора, — прокомментировала директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова.
МегаФон открыл портал для саморегистрации поставщиков15.05.2025 11:32 Реклама
Телеком 15.05.2025 11:32 Реклама
Т2 первой на телеком-рынке начисляет проценты на остаток минут и гигабайтов14.05.2025 11:16 Реклама
Телеком 14.05.2025 11:16 Реклама
Билайн в Волгоградской области в 2 раза ускорил мобильный интернет на федеральных трассах13.05.2025 15:29 Реклама
Телеком 13.05.2025 15:29 Реклама
Новая волна: в Волгоградской области помолодели дачники13.05.2025 11:24
Телеком 13.05.2025 11:24
Билайн запустил сервис по защите от мошенников с возвратом денежных средств12.05.2025 15:40 Реклама
Телеком 12.05.2025 15:40 Реклама
На Мамаевом кургане и в турлокациях Волгограда ускорили интернет к 9 Мая06.05.2025 15:43
Телеком 06.05.2025 15:43
Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны06.05.2025 13:47 Реклама
Телеком 06.05.2025 13:47 Реклама
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне билайн запускает проект «Держим связь»05.05.2025 17:03 Реклама
Телеком 05.05.2025 17:03 Реклама
Т2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями05.05.2025 15:38 Реклама
Телеком 05.05.2025 15:38 Реклама
Накануне майских праздников вырос интерес россиян к спорту, походному туризму и дачам05.05.2025 11:06 Реклама
Телеком 05.05.2025 11:06 Реклама
Детская безопасность в цифровом мире: как защитить ребенка в Интернете30.04.2025 14:30
Телеком 30.04.2025 14:30
В Волгоградской области высадили более 4 тысяч деревьев30.04.2025 12:28 Реклама
Телеком 30.04.2025 12:28 Реклама
«Другие правила»: клиенты Т2 смогут оформить вклад в МОРСКОМ БАНКЕ под 27% годовых29.04.2025 10:36 Реклама
Телеком 29.04.2025 10:36 Реклама
Билайн запустил акцию «Смартфон за 1 рубль»28.04.2025 17:25 Реклама
Телеком 28.04.2025 17:25 Реклама
МегаФон усилил 4G в городе на реке Арчеда Волгоградской области28.04.2025 10:25 Реклама
Телеком 28.04.2025 10:25 Реклама