Волгоградцу почти 7,5 тысяч раз пытались дозвониться мошенники





В первом квартале 2025 года до жителей Волгоградской области мошенники пытались дозвониться больше 5 миллионов раз. Такие рекордные данные предоставили аналитики МТС по итогам блокировок нежелательных звонков, которых стало больше почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего волгоградцы получали спам-вызовы, замаскированные под звонки от финансовых организаций, а также рекламные предложения и опросы. Также поступало много звонков, которые классифицируются как потенциально мошеннические.

Наибольшее количество попыток дозвона зафиксировано у одного из жителей Волгограда — злоумышленники пытались связаться с ним 7425 раз. Но все вызовы были автоматически распознаны как нежелательные и заблокированы.

— В Волгоградской области активность телефонных мошенников продолжает расти, как и по всей стране. Мы регулярно обновляем алгоритмы защиты, чтобы блокировать больше нежелательных вызовов и максимально оградить волгоградцев от потенциальных угроз. Для этого используются ИИ и технологии Big Data, чтобы в режиме реального времени выявлять подозрительную активность и блокировать нежелательные вызовы. А если разговор все-таки начался —предупредить о возможной попытке обмана уже в первые секунды разговора, — прокомментировала директор компании в Волгоградской области Наталья Сахарова.



