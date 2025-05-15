Происшествия

В Волгограде зампрокурора спас мужчину от преследовательницы с ножом

Происшествия 15.05.2025 15:28
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15.05.2025 15:28


15 мая в Советском районе Волгограда едва не лишился жизни один из местных жителей. Как сообщает ИА «Высота 102», в пылу бытовой ссоры его пыталась заколоть ножом сожительница. Всё произошло в 10:25 у многоквартирного дома №46 на ул. им. Чебышева. Спасти пострадавшего помог заместитель районного прокурора Станислав Набедрик.

Во время ссоры мужчина получил ранение в плечо, но, собравшись с силами, попытался убежать от подруги. Однако женщина начала преследование. В ситуацию вмешался работник прокуратуры, который стал случайным свидетелем происшествия.

- Станислав Набедрик пресёк противоправные действия, приняв меры к задержанию злоумышленницы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, по факту нападения возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает в том числе штраф или исправительные работы.

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