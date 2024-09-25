Происшествия

В Волжском автобус №14 сбил пенсионера

Происшествия 25.09.2024 10:24
0
25.09.2024 10:24


Сегодня, 25 сентября, в Волжском Волгоградской области переходивший дорогу пешеход попал под колеса автобуса №14. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, происшествие случилось  напротив дома №19 по улице Энгельса. 

По словам очевидцев, мужчина двигался по  переходу, когда на него наехал общественный транспорт. Первую помощь ему оказали очевидцы и пассажиры автобуса. 

Как уточнили в региональном главке МВД, на место происшествия прибыли медики, которые и госпитализировали 66-летнего пострадавшего в больницу. 

Фото: Жесть Волжский / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
25.09.2024 11:03
Происшествия 25.09.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2024 09:58
Происшествия 25.09.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2024 08:45
Происшествия 25.09.2024 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2024 07:53
Происшествия 25.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 21:36
Происшествия 24.09.2024 21:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 21:08
Происшествия 24.09.2024 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 20:13
Происшествия 24.09.2024 20:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 14:47
Происшествия 24.09.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 14:20
Происшествия 24.09.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 13:40
Происшествия 24.09.2024 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 11:16
Происшествия 24.09.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 10:08
Происшествия 24.09.2024 10:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 09:44
Происшествия 24.09.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2024 08:48
Происшествия 24.09.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2024 15:45
Происшествия 23.09.2024 15:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:10
Как сэкономить на ипотеке в эпоху высоких ставок? Отвечает эксперт из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградские зоозащитники забрали из кафе 22-летнего лапундераСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
«Как и обещали»: в Волгограде с октября запустят скоростной трамвайСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде попало на видео столкновение ассенизатора с легковушкойСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде двое полицейских спасли пенсионерку в загазованной квартиреСмотреть фотографии
10:36
Волгоградцы смогут бесплатно прокатиться на аттракционах ЦПКиО с 25 по 27 сентябряСмотреть фотографии
10:24
В Волжском автобус №14 сбил пенсионераСмотреть фотографии
10:11
Хозяина кучи стройотходов в Волгограде наказали на 597 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:03
Лучший по качеству специалист Трубной металлургической компании работает на ВТЗСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом LADA Granta совершила сальто на федеральной трассеСмотреть фотографии
09:50
Детоубийца Аккубекова признала вину в страшном преступленииСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде осудили рецидивиста, избившего табуретом собутыльникаСмотреть фотографии
09:20
Жители севера Волгоградской области 25 сентября пережили морозную ночьСмотреть фотографии
08:45
На трассе «Волгоград Москва» столкнулись и сгорели две фуры, погиб человекСмотреть фотографииCмотреть видео
07:53
Бешеный шакал нагнал страху в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:47
Волгоградцам назвали топ профессий будущегоСмотреть фотографии
22:18
Здравствуй, Кубок, и прощай: «Ротор» вылетел из турнира после проигрыша «Волге»Смотреть фотографии
21:36
Мэрия Волжского сообщила о тушении пожара на территории комбината благоустройстваСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
У летевшего над Волгоградской областью самолета упало давление в гидросистемеСмотреть фотографии
20:32
В Волгограде депутаты задумались об эвакуации электросамокатовСмотреть фотографии
20:13
Крупный пожар на свалке сухих веток в Волжском сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:40
«Сидим и плачем»: под Волгоградом УК через суд в 2 раза подняла тарифы на содержание жильяСмотреть фотографии
18:14
Мишустин: МРОТ в России с 2025 года вырастет до 22 440 рублейСмотреть фотографии
18:06
Под Волгоградом директор филармонии попалась на фальшивых голосахСмотреть фотографии
18:00
Илзе Лиепа представила в Волгограде региональный этап национальной премииСмотреть фотографии
17:35
В Волгограде сотрудники МВД устроили заплывы в служебной формеСмотреть фотографии
17:30
Муфтий Волгоградской области призвал подорвать гегемонию американской пропагандыСмотреть фотографии
17:08
Квартиры с террасами на свежем воздухе: смотрим на другой образ жизни в хорошо знакомом ВолгоградеСмотреть фотографии
17:06
Прокурор разрушил брак корыстной волгоградки с молодым таджикомСмотреть фотографии
16:52
Дополнительные рейсы поездов Петров Вал-Камышин запустят с 27 сентябряСмотреть фотографии
 