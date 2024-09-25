В Волжском автобус №14 сбил пенсионера





Сегодня, 25 сентября, в Волжском Волгоградской области переходивший дорогу пешеход попал под колеса автобуса №14. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, происшествие случилось напротив дома №19 по улице Энгельса.

По словам очевидцев, мужчина двигался по переходу, когда на него наехал общественный транспорт. Первую помощь ему оказали очевидцы и пассажиры автобуса.

Как уточнили в региональном главке МВД, на место происшествия прибыли медики, которые и госпитализировали 66-летнего пострадавшего в больницу.

Фото: Жесть Волжский / t.me