Под Волгоградом LADA Granta совершила сальто на федеральной трассе





24 сентября в Суровикинском районе Волгоградской области на федеральной трассе Р-260 произошло ДТП с участием легковушки. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня на территории Нижнеосиновского сельского поселения водитель не справился с управлением на повороте проезжей части.

- В 14:15 на 144 км автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» водитель, управляя автомобилем LADA Granta, не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение с последующим опрокидыванием, — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, наезд на ограждения произошёл на большой скорости, из-за чего автомобиль перевернулся и отскочил на обочину. Кузов машины получил серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранительных органов, по итогу аварии водитель и пассажирка легковушки получили травмы и были доставлены каретой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области