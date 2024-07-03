Общество

«Либо сам пей, либо скотину пои»: посёлок Мирный в жару остался без воды в Волгоградской области

Общество 03.07.2024 19:20
0
03.07.2024 19:20


В Жирновском районе Волгоградской области остался без централизованного водоснабжения посёлок Мирный Александровского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», проблемы с подачей воды начались здесь ещё весной 2024 года, однако сейчас скважина полностью пересохла.



– У нас вода очень глубоко. Уровень водоносного слоя находится на отметке ниже 70 метров. Забуриться на такую глубину стоит несколько сотен тысяч рублей. Поэтому частных скважин и колодцев у нас ни у кого нет, а с советских времён в посёлке построен централизованный водопровод, - рассказала местная жительница Ольга Андреева.

По словам сельчан, чёрная полоса преследовала коммунальные сети в течение нескольких последних месяцев.

- Весной неожиданно пропало давление. Воды в основном хватало только на питьё. Ни огороды нормально не польёшь, ни душ не примешь. Вода шла тонкой струйкой. Затем в июне во время сильной грозы сгорел частотный преобразователь насоса. Начали менять – уронили насос в скважину, после чего в посёлке была введена почасовая подача воды, - добавила женщина.

Но и в таком режиме водоснабжение долго не продержалось. В конце июня скважина полностью пересохла.

Как рассказали редакции в администрации Жирновского муниципального района, ситуация с приостановкой работы водопровода действительно имеет место быть. Однако власти делают всё возможное, чтобы всё исправить.

- Этой скважине порядка 40 лет. С мая специалисты фиксировали постепенное снижение водотока. Сначала ресурса скважины хватало на четырёхчасовую, затем только лишь на двухчасовую подачу воды потребителям. Впоследствии вода и вовсе исчезла. Обслуживанием сетей у нас занимается МУП «Контакт». Специалисты предприятия оперативно попытались заменить старый насос на новый, более мощный, но это не помогло. Сейчас заключён договор с подрядной организацией, которая производила прочистку скважины, - рассказал ИА «Высота 102» первый заместитель главы Жирновского района Пётр Мармура.

По словам руководителя, специалистам уже удалось поднять со дна скважины фрагменты старых насосов, а также другие детали, которые с советских времён копились в скважине. Однако это не помогло вернуть воду.

- Сейчас производится промывка скважины. Работы ведутся неделю, но, скажу честно, результатов пока нет. Завтра у нас должно состояться совещание, где вместе с техническими специалистами мы примем решение, в каком направлении нам двигаться дальше, - добавил чиновник.

Одно из рассматриваемых районными властями предложений – прокладка водопроводной линии к ближайшей скважине на территории Александровского сельского поселения.

- Посёлок Мирный и село Александровка примыкают друг к другу. Одна из скважин находится на относительно близком расстоянии, поэтому в случае необходимости мы сможем оперативно запитать Мирный от неё, - подчеркнул Пётр Мармура.

Текущую ситуацию в населённом пункте, оставшемся без централизованного водоснабжения, руководитель оценивает как непростую, но контролируемую. По его информации, силами МУП «Контакт» организован подвоз в поселение питьевой воды.

Эти данные подтверждают и местные жители, только с одним уточнением – воду выдают по строгим нормативам.



- Нам водитель водовозки с первых же дней заявил, что у него приказ – выдавать не более 200 литров на двор. А мы всё-таки в сельской местности живём. Зарплаты и пенсии маленькие. Выживаем только за счёт огородов и скотины. А это приличный расход воды. Мне только на хозяйственные нужды нужно 300 литров. Но даже обещанных 200 литров мы не получаем. Вот вчера, 2 июля, ко мне приехала водовозка. Водитель разрешил мне набрать лишь 80 литров. И что мне с этой водой делать? Хочешь сам пей, хочешь скотину пои. Нам что, резать домашних животных? Но как мы потом жить-то здесь будем, - задаётся вопросом Ольга Андреева.

Кроме того, по словам сельчан, 2 июля воды хватило не всем. При этом 3 июля водитель сообщил жителям, что на этот раз он привезёт питьевой ресурс только лишь тем, кому не довёз воду накануне.

- В 40-градусную жару нас фактически оставили без воды. Плакать хочется, - сетует жительница села.

В свою очередь, первый заместитель главы Жирновского района Пётр Мармура рассказал журналистам, что информация о лимитах раздачи питьевой воды жителям посёлка до него профильными службами не доводилась.

- Уверен, это или жители что-то не так поняли, или водитель решил установить какие-то свои порядки. Мы с этим обязательно разберёмся. Скажу больше, мы планируем в зависимости от погодных условий организовать подвоз воды дважды до двух раз в день, - подчеркнул руководитель.

Однако, доведённые до отчаяния сельчане уже не верят, что подвоз воды и ремонт сетей водоснабжения удастся в ближайшее время наладить, и уже задумались о проведении общепоселкового схода для записи видеообращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Фото и видео: Ольга Андреева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.07.2024 20:41
Общество 03.07.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 20:17
Общество 03.07.2024 20:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 17:58
Общество 03.07.2024 17:58
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 16:24
Общество 03.07.2024 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 16:21
Общество 03.07.2024 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 15:24
Общество 03.07.2024 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.07.2024 14:20
Общество 03.07.2024 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 12:51
Общество 03.07.2024 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 12:35
Общество 03.07.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 11:56
Общество 03.07.2024 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 11:48
Общество 03.07.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 11:43
Общество 03.07.2024 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 09:43
Общество 03.07.2024 09:43
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 09:17
Общество 03.07.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.07.2024 08:31
Общество 03.07.2024 08:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:41
Летевший из Турции в Волгоград самолет сел в АстраханиСмотреть фотографии
20:17
В Волгоградской области затопило дорогу после сильного ливня: видеоСмотреть фотографии
19:47
Камлашев и Болотов принесли победу «Ротору» над «Иртышом»Смотреть фотографии
19:20
«Либо сам пей, либо скотину пои»: посёлок Мирный в жару остался без воды в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:37
Директор фирмы «отмыл» более 2 млн руб. при расчистке водохранилища под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:10
Бочаров похвастал перед зарубежными СМИ ростом экспорта и импортаСмотреть фотографии
17:58
Да это же ноу-хау: салон автобуса №21 в Волгограде остужают с помощью чурбакаСмотреть фотографии
16:59
«Не подходи, а то выстрелю!»: в Волгограде мужчина угрожал оружием энергетикамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:24
Следующая станция – Тихий Дон: в Волгоградской области придумали новые названия старым платформамСмотреть фотографии
16:21
В Волгоградской области похоронили 35-летнего добровольца Вячеслава НуштаеваСмотреть фотографии
15:43
Диверсант за поджоги на железной дороге под Волгоградом получил 11,5 годаСмотреть фотографии
15:24
Представители всех регионов страны вошли в совет первичных отделений «Единой России»Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде осудили курируемых Украиной наркобарыгСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
Момент наезда иномарки на людей в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском у ЗАГСа загорелась «ГАЗель». Пламя перекинулось на кабинуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:20
МЧС: грозы, град и ураган надвигаются на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
13:50
Уходил от удара: на пр. Ленина иномарка «сложилась» в ДТП со столбомСмотреть фотографии
13:10
Максима Швецова из Беларуси взяли в «Ротор» защитникомСмотреть фотографии
12:51
На пр. Металлургов под памятником Паникахе проложат новый трубопроводСмотреть фотографии
12:37
В Волго-Ахтубинской пойме спасли от пересыхания 87 водоемовСмотреть фотографии
12:35
Нет завода – нет и остановки: в Волгограде переписали названия остановок и добавили новыеСмотреть фотографии
12:32
В России объявили войну «теневой миграции»Смотреть фотографии
11:56
Многодетной семье участника СВО в Котово привезли воду после жалоб на чиновниковСмотреть фотографии
11:48
Самое важное покажут: волгоградцев предупредили о перебоях на ТВ и радиоСмотреть фотографии
11:43
Бойцы СВО по программе «Время героев» пройдут стажировку в госкорпорацияхСмотреть фотографии
11:13
Водитель иномарки сбила велосипедиста с пассажиркой на ул. ЗемлячкиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде Tank и Mercedes не поделили грунтовую дорогуСмотреть фотографии
11:05
Волжский горсуд рассмотрел дело о массовом отравлении в пекарне «Печка»Смотреть фотографии
10:47
И сюда добрались. В Волгоградской области неизвестный на электросамокате сбил подросткаСмотреть фотографии
10:35
Волгоградцы хотят зарплату больше 50 тысячСмотреть фотографии
 