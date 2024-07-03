



В Жирновском районе Волгоградской области остался без централизованного водоснабжения посёлок Мирный Александровского сельского поселения. Как сообщает ИА «Высота 102», проблемы с подачей воды начались здесь ещё весной 2024 года, однако сейчас скважина полностью пересохла.







– У нас вода очень глубоко. Уровень водоносного слоя находится на отметке ниже 70 метров. Забуриться на такую глубину стоит несколько сотен тысяч рублей. Поэтому частных скважин и колодцев у нас ни у кого нет, а с советских времён в посёлке построен централизованный водопровод, - рассказала местная жительница Ольга Андреева.

По словам сельчан, чёрная полоса преследовала коммунальные сети в течение нескольких последних месяцев.

- Весной неожиданно пропало давление. Воды в основном хватало только на питьё. Ни огороды нормально не польёшь, ни душ не примешь. Вода шла тонкой струйкой. Затем в июне во время сильной грозы сгорел частотный преобразователь насоса. Начали менять – уронили насос в скважину, после чего в посёлке была введена почасовая подача воды, - добавила женщина.

Но и в таком режиме водоснабжение долго не продержалось. В конце июня скважина полностью пересохла.

Как рассказали редакции в администрации Жирновского муниципального района, ситуация с приостановкой работы водопровода действительно имеет место быть. Однако власти делают всё возможное, чтобы всё исправить.

- Этой скважине порядка 40 лет. С мая специалисты фиксировали постепенное снижение водотока. Сначала ресурса скважины хватало на четырёхчасовую, затем только лишь на двухчасовую подачу воды потребителям. Впоследствии вода и вовсе исчезла. Обслуживанием сетей у нас занимается МУП «Контакт». Специалисты предприятия оперативно попытались заменить старый насос на новый, более мощный, но это не помогло. Сейчас заключён договор с подрядной организацией, которая производила прочистку скважины, - рассказал ИА «Высота 102» первый заместитель главы Жирновского района Пётр Мармура.

По словам руководителя, специалистам уже удалось поднять со дна скважины фрагменты старых насосов, а также другие детали, которые с советских времён копились в скважине. Однако это не помогло вернуть воду.

- Сейчас производится промывка скважины. Работы ведутся неделю, но, скажу честно, результатов пока нет. Завтра у нас должно состояться совещание, где вместе с техническими специалистами мы примем решение, в каком направлении нам двигаться дальше, - добавил чиновник.

Одно из рассматриваемых районными властями предложений – прокладка водопроводной линии к ближайшей скважине на территории Александровского сельского поселения.

- Посёлок Мирный и село Александровка примыкают друг к другу. Одна из скважин находится на относительно близком расстоянии, поэтому в случае необходимости мы сможем оперативно запитать Мирный от неё, - подчеркнул Пётр Мармура.

Текущую ситуацию в населённом пункте, оставшемся без централизованного водоснабжения, руководитель оценивает как непростую, но контролируемую. По его информации, силами МУП «Контакт» организован подвоз в поселение питьевой воды.

Эти данные подтверждают и местные жители, только с одним уточнением – воду выдают по строгим нормативам.









- Нам водитель водовозки с первых же дней заявил, что у него приказ – выдавать не более 200 литров на двор. А мы всё-таки в сельской местности живём. Зарплаты и пенсии маленькие. Выживаем только за счёт огородов и скотины. А это приличный расход воды. Мне только на хозяйственные нужды нужно 300 литров. Но даже обещанных 200 литров мы не получаем. Вот вчера, 2 июля, ко мне приехала водовозка. Водитель разрешил мне набрать лишь 80 литров. И что мне с этой водой делать? Хочешь сам пей, хочешь скотину пои. Нам что, резать домашних животных? Но как мы потом жить-то здесь будем, - задаётся вопросом Ольга Андреева.

Кроме того, по словам сельчан, 2 июля воды хватило не всем. При этом 3 июля водитель сообщил жителям, что на этот раз он привезёт питьевой ресурс только лишь тем, кому не довёз воду накануне.

- В 40-градусную жару нас фактически оставили без воды. Плакать хочется, - сетует жительница села.

В свою очередь, первый заместитель главы Жирновского района Пётр Мармура рассказал журналистам, что информация о лимитах раздачи питьевой воды жителям посёлка до него профильными службами не доводилась.

- Уверен, это или жители что-то не так поняли, или водитель решил установить какие-то свои порядки. Мы с этим обязательно разберёмся. Скажу больше, мы планируем в зависимости от погодных условий организовать подвоз воды дважды до двух раз в день, - подчеркнул руководитель.

Однако, доведённые до отчаяния сельчане уже не верят, что подвоз воды и ремонт сетей водоснабжения удастся в ближайшее время наладить, и уже задумались о проведении общепоселкового схода для записи видеообращения к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Фото и видео: Ольга Андреева