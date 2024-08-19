Сухую осень предрекла погода в Волгоградской области на Яблочный спас

Общество 19.08.2024 08:28
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19.08.2024 08:28
Сегодня, 19 августа, православные отмечают Яблочный спас. Как сообщает V102.RU, в этот день прихожане приносят в храмы яблоки, сливы и виноград для освящения.
Важной традицией праздника было загадать желание перед тем, как съесть первый освященный плод. Считается, что, если делать это искреннее и от чистого сердца, то желание точно сбудется.
Было замечено, что по погоде на Яблочный спас можно спрогнозировать, какими будут осень с зимой.
Если 19 августа – ясный день, то осень будет сухая, если идут дожди, соответственно, такой же будет и осень.
Если дует сильный ветер, то зима ожидается суровой.
Сегодня в Волгоградской области ожидается жаркий день без осадков. Так что запоминаем, а потом проверим.
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