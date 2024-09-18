Подросток умер в Волгоградской области после падения с лестницы





В Волгоградской области выясняют обстоятельства гибели 16-летнего подростка. Молодой человек, по данным ИА «Высота 102», получил тяжелые травмы, упав с лестницы в своем доме. К несчастью, спасти юношу волгоградским медикам не удалось.

По информации экстренных служб, 16-летний житель хутора Горная Поляна был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 5 сентября. На протяжении семи дней за жизнь парня боролись врачи, однако все их усилия оказались тщетными – он скончался 12 сентября в отделении реанимации.

– В связи с тяжестью состояния спасти пациента не удалось, – сообщили в волгоградском облздраве.

По сведениям СУ СК России по Волгоградской области, в связи со смертью подростка организована доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства трагического случая.