Север Волгограда на Первой продольной заблокировало утреннее ДТП

В Краснооктябрьском районе Волгограда утром 18 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок, в результате чего, сообщает ИА «Высота 102», на Первой продольной магистрали образовалась пробка протяженностью около 4 километров. Транспорт движется со скоростью не более пяти километров в час в направлении к центру города.





По словам очевидцев, ДТП произошло на пр. Ленина в районе «Эльдорадо».

– Автомобили столкнулись в среднем ряду. Вроде бы, без пострадавших, однако, объезжая участников аварии, которые фактически заняли две полосы из трех, транспорт встал в глухой пробке, – передают читатели информагентства.





По информации горожан, нелегко и пассажирам общественного транспорта, который из-за дорожного затора приходит к остановкам с опозданием и уже переполненным.

– В салонах троллейбусов битком! Люди даже не могут развернуться – ехали долго и в полной толчее, – сетуют жители северного района Волгограда.

Фото: читатели ИА «Высота 102», скриншот: Яндекс Карты