Западный объезд Волгограда отремонтируют за 556 млн рублей





В Волгоградской области готовятся приступить к масштабному обновлению Западного объезда Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», работы развернутся на территории Светлоярского и Калачёвского районов на участке «Червленое – Калач-на-Дону». Региональные власти объявили о поиске подрядчика.

Согласно проектно-сметной документации, специалистам предстоит капитально отремонтировать дорожное полотно протяжённостью 22,7 км. Сюда в том числе входит и обновление покрытия мостов через ерик Суходол, балки Блинникова, Визилева, Моховая, Развильная, Тоненькая, Бирючья и Владыкин Яр.

В общей сложности специалистам предстоит отфрезеровать, а затем уложить новый асфальт на площади 241 тыс. кв. метров, привести в нормативное состояние обочины, смонтировать 3,6 тыс. погонных метров барьерного ограждения, установить 6 новых современных остановочных павильонов, а также обустроить беседку для отдыха водителей. На финальном этапе будет нанесена дорожная разметка из термопластика, а также установлены 394 дорожных знака и обустроены 6 пешеходных переходов, оснащённых светофорами Т-7.

Отметим, исполнитель госконтракта будет определён по итогу открытого конкурса в начале октября 2024 года. Работы должны быть выполнены до 31 августа 2026 года. На эти цели из бюджета выделено 556 млн рублей.

Фото: из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»