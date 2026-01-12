



Администрация Октябрьского района Волгоградской области выразила благодарность за слаженные действия и помощь в ликвидации последствий пожара, возникшего в результате теракта в рабочем поселке Октябрьский, пожарным, полицейским, медикам, газовикам, фермерам и главам поселений. В райадминистрации перечислили всех, кто помогал в устранении последствий ЧП.

Это – сотрудники подразделений пожарных частей МЧС России по Волгоградской области и личный состав пожарно-спасательного гарнизона Волгоградской области, сотрудники отделения МВД России по Октябрьскому району, коллективы ГБУЗ «Октябрьской ЦРБ», Октябрьского газового участка РЭУ «Котельниковское» ООО «Газпром газораспределение Волгоград», ООО «Октябрьский элеватор», ИП Зайцева С.П., АО «Аксайское», ИП главы КФХ Кирсанова С.М., ИП главы КФХ Плещенко В.В., ИП главы КФХ Ветохина Л.П., ИП главы КФХ Власова А.Н., ИП главы КФХ Гринько С.А., ООО «Котельниковоуглесбыт», ООО «Октябрьское КХ», а также главы Ковалевского, Антоновского, Заливского, Жутовского, Ивановского, Абганеровского сельских поселений и городского поселения р.п. Октябрьский.

Напомним, 10 января после отражения атаки БПЛА в рабочем поселке Октябрьский вспыхнул пожар на нефтебазе. Открытое горение было ликвидировано днем 11 января. К счастью, никто из людей не пострадал.

