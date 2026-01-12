Общество

Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарности

12.01.2026 21:21
Администрация Октябрьского  района Волгоградской области выразила благодарность за слаженные действия и помощь в ликвидации последствий пожара, возникшего в результате теракта в рабочем поселке Октябрьский, пожарным, полицейским, медикам, газовикам, фермерам и главам поселений. В райадминистрации перечислили всех, кто помогал в устранении последствий ЧП. 

Это – сотрудники подразделений пожарных частей МЧС России по Волгоградской области и личный состав пожарно-спасательного гарнизона Волгоградской области, сотрудники отделения МВД России по Октябрьскому району, коллективы ГБУЗ «Октябрьской ЦРБ», Октябрьского газового участка РЭУ «Котельниковское» ООО «Газпром газораспределение Волгоград», ООО «Октябрьский элеватор», ИП Зайцева С.П., АО «Аксайское», ИП главы КФХ Кирсанова С.М., ИП главы КФХ Плещенко В.В., ИП главы КФХ Ветохина Л.П., ИП главы КФХ Власова А.Н., ИП главы КФХ Гринько С.А., ООО «Котельниковоуглесбыт», ООО «Октябрьское КХ», а также главы Ковалевского, Антоновского, Заливского, Жутовского, Ивановского, Абганеровского сельских поселений и городского поселения р.п. Октябрьский.

Напомним, 10 января после отражения атаки БПЛА в рабочем поселке Октябрьский вспыхнул пожар на нефтебазе. Открытое горение было ликвидировано днем 11 января. К счастью, никто из людей не пострадал.

21:52
Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
21:21
Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарностиСмотреть фотографии
20:38
Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
РКН накажет 33 операторов связи за нарушение «фильтрации» трафикаСмотреть фотографии
19:26
РПН: выходные и каникулы в школах пошли волгоградцам на пользуСмотреть фотографии
19:08
Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцевСмотреть фотографии
18:39
Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназииСмотреть фотографии
18:12
Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория ОвчинниковаСмотреть фотографии
17:37
Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий СтолбиковСмотреть фотографии
17:18
Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили наградыСмотреть фотографии
17:09
Данил Дресвянников стал тренером «Ротора» по физической подготовкеСмотреть фотографии
17:00
В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почемуСмотреть фотографии
16:54
Заведующую Fix Price признали виновной в падении волгоградки в шахту лифтаСмотреть фотографии
16:38
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» Смотреть фотографии
16:12
Защитник Андрей Семёнов покинул «Ротор»Смотреть фотографии
16:06
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧССмотреть фотографии
15:59
Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салатыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
14:53
Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехникуСмотреть фотографии
14:04
ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Стоимость проезда в электричках выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
Арестован водитель фуры после жуткого ДТП с 7 погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Трупы шести человек нашли в квартире в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде стал круглогодичным дачный автобус №48эСмотреть фотографии
11:49
Бочаров поручил службам и чиновникам приготовиться к непогодеСмотреть фотографии
11:31
Новая экокатастрофа? На Юге России погибли тысячи голубейСмотреть фотографии
 