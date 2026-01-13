Продажа билетов на концерт Лолиты застопорилась в Волгограде





Волгоградцы неохотно покупают билеты на концерт Лолиты, который должен состояться 20 февраля в ЭкспоЦентре. На 13 января нераспроданными остаются 873 билета. Неделей ранее в свободной продаже были 922 билета. То есть за неделю было реализовано всего 49 штук.

Минимальная стоимость входа на концерт певицы составляет 3 тысячи рублей, а самые дорогие билеты стоят 11 тысяч. Активнее всего раскупали самые дешевые билеты, хотя некоторые не пожалели 8 и даже 11 тысяч.

Ранее волгоградцы записали видеообращение с просьбой не допустить выступление Лолиты Милявской в Волгограде, а горожан призвали игнорировать ее концерт.

Нелюбовь волгоградцев к Лолите стала ответом на ее скандальные высказывания, связанные с проведением Россией специальной военной операции на Донбассе, и с ее участием в «голой вечеринке».

Напомним, в марте прошлого года певица была вынуждена отменить запланированный концерт в Волгограде. Тогда поводом послужило аналогичное обращение активистов. Пока Лолита Милявская в своих соцсетях никак не комментирует ситуацию с ее выступлением в Волгограде.



