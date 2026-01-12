Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде рабочие приступили к строительству шести чаш для фонтанного ансамбля площадью 1600 кв.м.

- В течение двух месяцев чаши должны быть подготовлены. Сейчас проводим тендер на строительство двух технических зон для оборудования фонтана, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.

Напомним, что каскад из шести фонтанов будет построен напротив нового 120-метрового колеса обозрения, строительство которого также ведется. Фонтаны планируют оснастить различными спецэффектами - голограммой, лазером и огнями. Самый большой фонтан сможет выпускать струю на высоту 40 метров.

Новый объект планируют запустить до лета 2026 года.

Фото: Андрей Еркин / t.me





