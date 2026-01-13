Четверых погибших в ДТП с фурой похоронят 13 января под Волгоградом

В Волгоградской области в хуторе Троицком 13 января пройдет прощание сразу с четырьмя погибшими работниками сельхозфирмы в лобовом ДТП с фурой. Еще троих их коллег похоронили 11 и 12 января.

- У нас череда скорбных дней. Траур и непрекращающиеся слезы. Сегодня сразу четверых похороним: Леночку Киселеву, Марию Щербакову, Антона Зайченко и Павла Сазонова. Пусть земля им будет пухом! – рассказали ИА «Высота 102» местные жители.

Напомним, что УАЗ с сотрудниками сельхозфирмы ООО «Афины Волга», которые ехали 8 января на ночную смену попал в жуткое ДТП на повороте к селу Троицкое. Грузовик DAF с прицепом, у которого лопнуло колесо, вылетел на встречную полосу и смял микроавтобус. Все, кто в нем находились – водители и шесть пассажиров – погибли на месте ДТП.

Центральный районный суд Волгограда постановил взять под стражу 44-летнего водителя грузовика, который является гражданином республики Беларусь. Он будет находиться в СИЗО до 9 марта.





