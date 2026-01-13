Общество

Новую дорогу к пойме Царицы открыл в Волгограде губернатор Бочаров 13 января

13.01.2026
13.01.2026


В Волгограде сегодня, 13 января, состоялось открытие дороги, которая ведет к пойме реки Царицы в Ворошиловском районе. Данный объект был построен с нуля и, как отметил Андрей Бочаров, позволит реализовать ряд проектов, которые в том числе ранее были утверждены на молодежном фестивале.

Официально открытие состоялось при участии губернатора и главы города Владимира Марченко. 

– Планово продолжаем работу по реализации 10-летней программы развития Волгограда, по созданию современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Сегодня вводим в эксплуатацию дорогу, соединяющую улицы Рабоче-Крестьянскую, Глубокоовражную, Симбирскую. Получается хорошая транспортная и пешая доступность социальных объектов, жилых комплексов – это повышение качества жизни, дополнительные возможности развития поймы реки Царицы, – подчеркнул Андрей Бочаров. 


Для прочности склонов перед строительством новой двухполосной дороги была возведена мощная подпорная стена. 

– Год от года склон сползал. Стояла задача по обеспечению безопасности жителей и объектов. Новая дорога – это большое гидротехническое сооружение — было очень много сделано, чтобы отвести воду. Еще лет 10 назад было сложно представить, что такой проект может быть реализован, – отметил глава Волгоградской области.  

Вдоль проезжей части установлены системы освещения и видеонаблюдения, оборудована пешеходная зона, благоустроена прилегающая территория, для защиты жилых строений установлены шумозащитные экраны. 

Фото: администрация Волгоградской области 

