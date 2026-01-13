Общество

Волгоградцы утром 13 января вышли на обледенелые улицы

Общество 13.01.2026 07:12
0
13.01.2026 07:12


Волгоград утро 13 января встретил, как и прогнозировали синоптики, с гололедом. Коркой льда в городе покрылись и пешеходные тротуары, и дороги.

– Советую волгоградцам сегодня утром быть предельно аккуратными. Вышла из подъезда – и поехала на своих двоих. Где-то, около школ и детсадов, сознательные дворники уже посыпают песком, а вот на «ничейных» тротуарах скользко. Дороги в спальных районах не чистились и покрылись тоже льдом. Будьте осторожны, водители! – пишет жительница Краснооктябрьского района Валентина Ветрова.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Волгограде днём 13 января и в последующие дни ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха к концу недели с сегодняшнего дня должна понизиться.

08:46
Продажа билетов на концерт Лолиты застопорилась в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:06
ДТП и заторы: в Волгоградской области фиксируются первые пострадавшие из-за непогодыСмотреть фотографии
07:12
Волгоградцы утром 13 января вышли на обледенелые улицыСмотреть фотографии
07:01
Дело трех арестованных чиновников из Волгограда засекретили в Мещанском судеСмотреть фотографии
06:41
Четверых погибших в ДТП с фурой похоронят 13 января под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:52
Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
21:21
Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарностиСмотреть фотографии
20:38
Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
РКН накажет 33 операторов связи за нарушение «фильтрации» трафикаСмотреть фотографии
19:26
РПН: выходные и каникулы в школах пошли волгоградцам на пользуСмотреть фотографии
19:08
Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцевСмотреть фотографии
18:39
Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназииСмотреть фотографии
18:12
Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория ОвчинниковаСмотреть фотографии
17:37
Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий СтолбиковСмотреть фотографии
17:18
Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили наградыСмотреть фотографии
17:09
Данил Дресвянников стал тренером «Ротора» по физической подготовкеСмотреть фотографии
17:00
В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почемуСмотреть фотографии
16:54
Заведующую Fix Price признали виновной в падении волгоградки в шахту лифтаСмотреть фотографии
16:38
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» Смотреть фотографии
16:12
Защитник Андрей Семёнов покинул «Ротор»Смотреть фотографии
16:06
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧССмотреть фотографии
15:59
Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салатыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
14:53
Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехникуСмотреть фотографии
14:04
ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Стоимость проезда в электричках выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 