Волгоградцы утром 13 января вышли на обледенелые улицы





Волгоград утро 13 января встретил, как и прогнозировали синоптики, с гололедом. Коркой льда в городе покрылись и пешеходные тротуары, и дороги.

– Советую волгоградцам сегодня утром быть предельно аккуратными. Вышла из подъезда – и поехала на своих двоих. Где-то, около школ и детсадов, сознательные дворники уже посыпают песком, а вот на «ничейных» тротуарах скользко. Дороги в спальных районах не чистились и покрылись тоже льдом. Будьте осторожны, водители! – пишет жительница Краснооктябрьского района Валентина Ветрова.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в Волгограде днём 13 января и в последующие дни ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха к концу недели с сегодняшнего дня должна понизиться.