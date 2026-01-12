РПН: выходные и каникулы в школах пошли волгоградцам на пользу





В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ снизился в 1,7 раза. С таким заявлением после новогодних праздников выступили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сообщению специалистов, данные приведены по итогам первых двух недель 2026 года в сравнении с допраздничными неделями. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что снижение заболеваемости произошло в связи с разобщением волгоградцев – новогодними каникулами в школах и выходными в трудовых коллективах.

Тем не менее, предупреждают в РПН, риск развития ситуации не по лучшему для волгоградцев сценарию сохраняется и сегодня. К росту заболеваемости может привести выход на работу или учебу лиц с признаками заболевания и повышенной температурой.

Наиболее распространены в регионе сегодня вирусы гриппа, а наиболее часто диагностируемые вирусы негриппозной этиологии – риновирус, парагрипп, аденовирус.