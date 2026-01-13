Весну в конце зимы пообещали волгоградцам метеорологи

В 2026 году по прогнозам метеорологов весна придет раньше обычного. Первые признаки весеннего потепления можно будет наблюдать уже в феврале.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», раньше обычного потеплеет не только в Волгограде, но и в Самаре, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани. С весной начнется ранее цветение растений, а также сезонные аллергии.

Метеорологи также предсказывают, что весна в этом году будет не только ранней и теплой, но и дождливой.

В Гидрометцентре России также ждут раннюю весну на всей территории РФ. По сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, которого цитирует ТАСС, уже в феврале температура будет везде выше нормы. Ранний приход весны в регионах от западных границ страны до Енисея специалисты ожидают в марте.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!