Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназии

12.01.2026 18:39
В Волгограде получила продолжение история, вызвавшая бурные дискуссии в обществе после публикации ИА «Высота 102» о недопуске ученицы 2 класса на новогоднее мероприятие в гимназии. Как сообщили информагентству с администрации Волгограда сегодня, 12 января, родителям и самой девочке принесли извинения. 

Напомним, с просьбой придать огласке инцидент в редакцию «Высоты 102» обратилась мама девочки. По словам волгоградки, ее дочь не смогла присутствовать на елке с другими детьми из-за забытых дома 250 рублей. При этом, утверждала родительница, решение об отстранении ребенка от мероприятия классный руководитель приняла, не поставив ее в известность. 

Упущение не только учителя? 

В администрации Волгограда, куда ИА «Высота 102» обратилось за комментарием, объяснили обстоятельства неприятной и, как пишут теперь в социальных сетях, постыдной ситуации. 

– Решение пригласить на новогодний утренник во втором классе театр-студию «Улыбка» было принято на родительском собрании, там же была озвучена сумма входного билета. При этом посещение детьми театрализованного представления от вышеназванного театра-студии не являлось обязательным. Дополнительно данная информация была размещена в родительском чате, – сообщили в мэрии Волгограда. 

В день проведения новогоднего утренника, 26 декабря, несколько родителей, по какой-либо причине не успевшие сдать деньги на представление, связались с учительницей, уточняют в администрации Волгограда,  и попросили сделать это за них.

– Учительница охотно пошла навстречу всем родителям, которые попросили ее об этом. Оплата за услуги театра-студии за второклассницу Еву не поступила, никто из ее родителей не связался с  учительницей, – объясняют принятое классным руководителем решение в профильном департаменте. 

После публикации на сайте ИА «Высота 102» по факту инцидента департаментом по образованию была организована проверка.

–  Администрация школы в лице директора, руководство районного территориального управления  департамента по образованию, а также классный руководитель принесли маме и бабушке и самой школьнице извинения. На учительницу наложено дисциплинарное взыскание (выговор), заместителю директора школы вынесено замечание за ослабление контроля за проведением массовых мероприятий на территории школы, – подытожили в администрации Волгограда. 

Мнения волгоградцев

Читатели ИА «Высота 102», комментируя ситуацию, разделились во мнениях. Так, многие горожане встали на сторону родителей, которые высказали свое возмущение ситуацией, и особенно сочувствовали 8-летней девочке. 

– По факту в присутствии педагога произошло унижение достоинства одного ученика на глазах остальных учеников. Повод неважен. Отметаем песни-пляски и скоморохов, отметаем платную основу мероприятия. Просто факт – учитель подверг насилию детскую ментальность показательно. Это был урок. Урок жестокости детям. Конечно, найдутся люди, утверждающие что всё, что нас не убивает, то делает сильнее, но это во взрослой жизни, а у второклашки пока еще не окрепшая психика. И если учитель организовала свой класс на платное мероприятие, то должна спланировать, что делать с детьми, которые не будут в платном мероприятии участвовать. Не важно сколько таких детей наберется, но ими кто-то должен был заниматься отдельно от платного мероприятия и так, чтобы дети не чувствовали себя ущербно.

–  В этой ситуации у меня вопрос к учительнице: если это мероприятие проводилось во время учебного расписания, то на кого она работала в этот момент? На учебное заведение или на платный ансамбль песни и пляски?

– Я не знаю ни девочку, ни семью, ни учителей, ни руководство.  Полностью стою на стороне ребенка. Считаю, что подобные ситуации недопустимы в практике, в нашем обществе, так как ломают детей и оставляют психологические травмы. И не дай Бог такому случиться с Вашими детьми. Недальновидные решения и поступки взрослых приводят к печальным последствиям, к сожалению. Дети рождаются все одинаковые. И только мы сами их воспитываем,  воздействуем на них своим же поведением и примером. Руководство школы, педсостав, окружающие люди и дети также могли предотвратить данную ситуацию. Но все прошли мимо, мимо переживаний и разочарований девочки. Этого никто не увидел. Печально все это.

Немало было и тех, кто поддержал педагога. По мнению волгоградцев, сегодня у учителей масса забот, и сбор средств в их обязанности не входит. 

– Давайте не будем на учителей всех собак вешать. Им из своего кармана нужно за всех «забывашек» платить? Приехала частная театральная студия, кто заплатил, того и пропустили. У нас были такие родители в классе – ни на какие мероприятия-экскурсии не сдавали, сначала из средств родительский комитет выделял, а потом перестали, так обиды пошли: «почему моего ребенка на экскурсию-спектакль не берёте? Мы потом сдадим деньги». Но, естественно, никто никаких денег от них так и не видел...

– Учитель не обязан платить из своего кармана за каждого ученика. Это ответственность родителей! Получается, родители сами упустили этот момент! Будет урок на будущее для родителей!!!

Третьи волгоградцы на фоне споров о том, кто прав, а кто виноват, задумались о том, нужны ли вообще платные мероприятия в школах. Особенно с учетом того, что не все волгоградские семьи в состоянии оплачивать выступления гастролеров. 

– Вот честно. Понимаю, что время другое. Но в советское время учителя со школьниками старших классов готовили праздники для всех и подарки были бесплатные для всех детей. По крайней мере, дети никогда не были обижены, оставлены в коридоре. Были и такие детишки, у родителей которых не было денег на праздники. Но всех детей без исключения поздравляли и все были на праздниках. То, что сейчас происходит в учебных заведениях, называется коммерция.

 Иллюстрация сгенерирована ИИ 

