Общество

Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителям Волгоградской области

Общество 12.01.2026 20:38
0
12.01.2026 20:38


В Волгоградской области 643 тысячи жителей получили за январь 2026 года проиндексированную пенсию. Выплата для всех категорий получателей была увеличена на 7,6%. В денежном выражении прибавка составила в среднем 1,7 тысячи рублей в месяц.

В целом, как уточнили в Соцфонде, пенсии проиндексировали неработающим и работающим пенсионерам, а также тем, кто получает выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

В настоящее время с учетом индексации минимальная страховая пенсия по старости составляет 14 278 рублей. Также, как ранее сообщалось, в январе изменилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Теперь ИПК стоит 156,76 руб. Также выросла и фиксированная выплата к страховой пенсии по старости до 9 584,69 руб. В двойном размере такую выплату получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также люди с инвалидностью I группы.

На банковские карты пенсионеры получили выплаты еще в конце декабря 2025 года. С 3 января 2026 года идет выдача пенсий в почтовых отделениях. Доставка через почту продлится до 25 января.


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
12.01.2026 21:52
Общество 12.01.2026 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 21:21
Общество 12.01.2026 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 20:38
Общество 12.01.2026 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 19:26
Общество 12.01.2026 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 18:39
Общество 12.01.2026 18:39
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 18:09
Общество 12.01.2026 18:09
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 17:18
Общество 12.01.2026 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 16:54
Общество 12.01.2026 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 16:06
Общество 12.01.2026 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 15:59
Общество 12.01.2026 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 15:44
Общество 12.01.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 14:53
Общество 12.01.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 14:04
Общество 12.01.2026 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 13:57
Общество 12.01.2026 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2026 13:45
Общество 12.01.2026 13:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:52
Строительство каскада фонтанов началось в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
21:21
Ликвидаторам пожара на нефтебазе в Волгоградской области объявлены благодарностиСмотреть фотографии
20:38
Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:14
Рекорд по переработке фруктов и овощей установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
РКН накажет 33 операторов связи за нарушение «фильтрации» трафикаСмотреть фотографии
19:26
РПН: выходные и каникулы в школах пошли волгоградцам на пользуСмотреть фотографии
19:08
Волжанке грозит 5 лет колонии за регистрацию иностранцевСмотреть фотографии
18:39
Извинялись чиновники и учитель: чем закончилась история второклашки, забывшей деньги на елку в гимназииСмотреть фотографии
18:12
Защитник Егор Данилкин подписал контракт с «Ротором»Смотреть фотографии
18:09
В Волгограде увековечили память Героя Советского Союза Григория ОвчинниковаСмотреть фотографии
17:37
Новым тренером-аналитиком «Ротора» назначен Дмитрий СтолбиковСмотреть фотографии
17:18
Лучшим сотрудникам волгоградской прокуратуры вручили наградыСмотреть фотографии
17:09
Данил Дресвянников стал тренером «Ротора» по физической подготовкеСмотреть фотографии
17:00
В России не планируют снимать блокировку с Roblox: депутат ГД объяснил, почемуСмотреть фотографии
16:54
Заведующую Fix Price признали виновной в падении волгоградки в шахту лифтаСмотреть фотографии
16:38
Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб Дмитрия Парфёнова в «Роторе» Смотреть фотографии
16:12
Защитник Андрей Семёнов покинул «Ротор»Смотреть фотографии
16:06
В Волжском 13 и 14 января завоют сирены ГОЧССмотреть фотографии
15:59
Волгоградцы стали реже спускать в унитазы новогодние салатыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области выросли тарифы на электроэнергиюСмотреть фотографии
14:53
Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехникуСмотреть фотографии
14:04
ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:57
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:45
Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:30
Стоимость проезда в электричках выросла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
Арестован водитель фуры после жуткого ДТП с 7 погибшими под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:13
Трупы шести человек нашли в квартире в Саратовской областиСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде стал круглогодичным дачный автобус №48эСмотреть фотографии
11:49
Бочаров поручил службам и чиновникам приготовиться к непогодеСмотреть фотографии
11:31
Новая экокатастрофа? На Юге России погибли тысячи голубейСмотреть фотографии
 