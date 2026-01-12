Пенсии в январе повысили 643 тыс. жителям Волгоградской области

В Волгоградской области 643 тысячи жителей получили за январь 2026 года проиндексированную пенсию. Выплата для всех категорий получателей была увеличена на 7,6%. В денежном выражении прибавка составила в среднем 1,7 тысячи рублей в месяц.

В целом, как уточнили в Соцфонде, пенсии проиндексировали неработающим и работающим пенсионерам, а также тем, кто получает выплаты по инвалидности и по потере кормильца.

В настоящее время с учетом индексации минимальная страховая пенсия по старости составляет 14 278 рублей. Также, как ранее сообщалось, в январе изменилась стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), входящих в итоговую сумму страховой пенсии. Теперь ИПК стоит 156,76 руб. Также выросла и фиксированная выплата к страховой пенсии по старости до 9 584,69 руб. В двойном размере такую выплату получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также люди с инвалидностью I группы.

На банковские карты пенсионеры получили выплаты еще в конце декабря 2025 года. С 3 января 2026 года идет выдача пенсий в почтовых отделениях. Доставка через почту продлится до 25 января.





