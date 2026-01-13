Четыре самолета из двух столиц задержаны в аэропорту Волгограда

В воздушной гавани Волгограда на утро 13 января задерживаются четыре авиарейса. По данным электронного табло, время прилета самолета авиакомпании «Победа» из Шереметьево перенесено с 10-35 ч. на10-55 ч. Также сбой в расписании коснулся самолета из северной столицы. Он объединен с другим рейсом и приземлится в Волгограде в 18-50 ч. вместо 13-35 ч.
Между тем, в московских аэропортах накануне, 12 января, удалось нормализовать ситуацию, связанную с аномальными погодными явлениями – сначала сильным снегопадом, а потом ледяным дождем. Это влияло на многочасовую задержку рейсов и в Волгограде.