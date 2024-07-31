Политика

Вице-мэром Волгограда по ЖКХ станет ушедший в отставку мэр Элисты

Политика 31.07.2024 12:39
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31.07.2024 12:39


Сегодня, 31 июля, президиум фракции «Единая Россия» в Волгоградской гордуме согласовал назначение Шафрана Тепшинова на должность заместителя главы Волгограда по ЖКХ. Об этом V102.RU сообщили в представительном органе власти. Кандидатура Тепшинова была предложена главой Волгограда Владимиром Марченко. 

В настоящее время эта должность в руководстве Волгограда вакантна. Обязанности заместителя главы города, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства, исполняет глава городского департамента ЖКХ и ТЭК Роман Козлов.

44-летний Шафран Тепшинов возглавит это ответственное направление после ухода с поста главы администрации Элисты. 24 июня текущего года мэр Элисты Тепшинов написал заявление об уходе по собственному желанию. Его добровольную отставку одобрил глава Калмыкии и предложил продолжить работу в республиканской администрации. Однако, как выяснилось, Тепшинов решил вернуться в Волгоград.

Напомним, что на работу в администрацию Элисты Шафран Тепшинов перешел осенью 2021 года. До этого он в течение 5 лет возглавлял администрацию Советского района Волгограда. Еще раньше трудился на разных постах в администрациях Кировского и Центрального районов Волгограда.  

Фото: Волгоградской гордумы

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