Вице-мэром Волгограда по ЖКХ станет ушедший в отставку мэр Элисты

Сегодня, 31 июля, президиум фракции «Единая Россия» в Волгоградской гордуме согласовал назначение Шафрана Тепшинова на должность заместителя главы Волгограда по ЖКХ. Об этом V102.RU сообщили в представительном органе власти. Кандидатура Тепшинова была предложена главой Волгограда Владимиром Марченко.

В настоящее время эта должность в руководстве Волгограда вакантна. Обязанности заместителя главы города, курирующего сферу жилищно-коммунального хозяйства, исполняет глава городского департамента ЖКХ и ТЭК Роман Козлов.

44-летний Шафран Тепшинов возглавит это ответственное направление после ухода с поста главы администрации Элисты. 24 июня текущего года мэр Элисты Тепшинов написал заявление об уходе по собственному желанию. Его добровольную отставку одобрил глава Калмыкии и предложил продолжить работу в республиканской администрации. Однако, как выяснилось, Тепшинов решил вернуться в Волгоград.

Напомним, что на работу в администрацию Элисты Шафран Тепшинов перешел осенью 2021 года. До этого он в течение 5 лет возглавлял администрацию Советского района Волгограда. Еще раньше трудился на разных постах в администрациях Кировского и Центрального районов Волгограда.

Фото: Волгоградской гордумы

