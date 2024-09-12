



Ночь с 11 на 12 сентября выдалась в Волгограде как никогда насыщенной на пожары. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в Красноармейском районе пламенем оказался объят двухэтажный дом №14 на ул. Гагринской.





Информацию о пожаре подтвердили и в экстренных службах. Огонь бушевал в постройке больше двух часов. Жертв и трагичных последствий удалось избежать лишь только благодаря тому, что здание было ранее признано аварийным и расселено.

- В 22:31 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. В расселенном неэксплуатируемом 2-этажном доме горели деревянные конструкции и кровля на площади 200 кв. м. Пожарные расчеты 7-й ПСЧ ликвидировали возгорание в 01:00. Погибших и пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Волгоградской области.

Причины возгорания в настоящее время выясняются специалистами. После расселения, представляющее угрозу окружающим сооружение, должно было быть снесено городскими властями.

Отметим, ранее редакция сообщала о крупном пожаре, произошедшем ближе к полуночи в Краснооктябрьском районе Волгограда. Здесь пламя бушевало на площади более 1,5 тыс. кв. метров.

Фото и видео: Волгоград / t.me