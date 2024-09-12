Происшествия

Стали известны подробности ночного пожара в частном секторе Волгограда

Происшествия 12.09.2024 07:40
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12.09.2024 07:40


В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили подробности пожара в Краснооктябрьском районе, который бушевал вечером 11 сентября. Как рассказали V102.RU  в ведомстве, сообщение о происшествии поступило в 23-04 ч.
- Горела сухая растительность отдельными очагами. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в 23-33 ч. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина  – неосторожное обращение с огнем.
Известно, что пожар бушевал на площади 1500 квадратов.
Напомним, V102.RU сообщало, что горела свалка в частном секторе. Горожане утверждали, что возгорание произошло напротив домов № 22 и № 19 по улице Никопольской около пруда. Огонь с земли перекинулся на деревья, люди опасались, что стихия не пощадит и дома.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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