Расследования 11.09.2024 15:58
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11.09.2024 15:58
Житель Волгоградской области осужден за убийство своей сожительницы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение Еланского районного суда, опубликованное в открытом доступе, Сергея Неверова приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как следует из материалов суда, мужчина избил до смерти женщину, с которой проживал с апреля 2024 года. Во время застолья он нанес сожительнице несколько ударов в голову, после чего она упала на деревянный пол. Продолжив выпивать после этого, преступник не сразу заметил, что женщина скончалась. Когда же он понял, что сожительница мертва, он приехал в дом к своей матери и лег спать. Тело убитой обнаружила ее дочь.
Причиной смерти жительницы Еланского района, как установила судебно-медицинская экспертиза, стала черепно-мозговая травма с гематомой левого полушария мозга.
По показаниям свидетелей, погибшая употребляла спиртные напитки и часто уходила из дома, будучи еще в браке. Такой образ жизни стал причиной развода с ее бывшим мужем-дальнобойщиком. Неверов же трудился подсобным рабочим у индивидуального предпринимателя и также постоянно выпивал в компании подруги. При этом женщину зачастую видели с кровоподтеками и следами избиений на теле.
В целом же окружающие характеризовали Неверова как спокойного человека, однако в пьяном состоянии, утверждали его знакомые, он вел себя агрессивно.
Известно, что до совершенного убийства Сергей Неверов уже отбывал 4-летний срок за грабежи и разбой, а осенью 2022 года, находясь в колонии, заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. На СВО Неверов пробыл до марта 2023 года. По истечении шестимесячного контракта он был помилован и вернулся в Елань, где проживал и работал неофициально. Неверов имеет государственные награды и награды ЧВК «Вагнер».
На суде Неверов пытался переложить вину за убийство сожительницы на саму погибшую, уверял, что она спровоцировала его своим вызывающим поведением на удары, ставшие причиной смерти женщины. Он также заявил, что хотел бы извиниться перед ее родными, и признал, что она не заслуживала смерти.
Решение Еланского районного суда не вступило в законную силу. Пока неизвестно, будут ли стороны обжаловать приговор.
Фото сайта Еланского районного суда Волгоградской области
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