Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлета

В Волгограде сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области установили личность участника инцидента в тренажерном зале My Gym в поселке Горьковском. Избивший оппонента грифами 20-летний волгоградец доставлен в отдел полиции. Об это вечером 9 сентября, сообщили в пресс-службе главка.

Напомним, избиение мужчины произошло 5 сентября. После словесной перепалки один молодой мужчина взял в руки грифы от гантелей и, подскочив к своему неприятелю со спины, начал наносить ему удары. В том числе удары приходились в область головы, в результате чего пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу №15, где до сих пор проходит лечение. В главке МВД уточняют, что пострадавшего 33 года, нападавшему – всего-навсего 20.

– Местонахождение фигуранта полицейскими установлено. 20-летний молодой человек доставлен в подразделение полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего конфликта. При поступлении медицинской документации о степени тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью будет принятое процессуальное решение, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инцидент, отметим, случился под прицелом видеокамер, установленных в тренажерном зале. Ранее ИА «Высота 102» опубликовало видео нападения и рассказ одного из непосредственных очевидцев.