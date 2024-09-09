Происшествия

Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлета

Происшествия 09.09.2024 18:44
0
09.09.2024 18:44


В Волгограде сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области установили личность участника инцидента в тренажерном зале  My Gym в поселке Горьковском. Избивший оппонента грифами 20-летний волгоградец доставлен в отдел полиции. Об это вечером 9 сентября, сообщили в пресс-службе главка. 

Напомним, избиение мужчины произошло 5 сентября. После словесной перепалки один молодой мужчина взял в руки грифы от гантелей и, подскочив к своему неприятелю со спины, начал наносить ему удары. В том числе удары приходились в область головы, в результате чего пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в больницу №15, где до сих пор проходит лечение. В главке МВД уточняют, что пострадавшего 33 года, нападавшему – всего-навсего 20. 

Местонахождение фигуранта полицейскими установлено. 20-летний молодой человек доставлен в подразделение полиции. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего конфликта. При поступлении медицинской документации о степени тяжести полученного потерпевшим вреда здоровью будет принятое процессуальное решение, – рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Инцидент, отметим, случился под прицелом видеокамер, установленных в тренажерном зале. Ранее ИА «Высота 102» опубликовало видео нападения и рассказ одного из непосредственных очевидцев. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.09.2024 20:08
Происшествия 09.09.2024 20:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 19:37
Происшествия 09.09.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 17:09
Происшествия 09.09.2024 17:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 16:27
Происшествия 09.09.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 13:36
Происшествия 09.09.2024 13:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 10:09
Происшествия 09.09.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2024 09:35
Происшествия 09.09.2024 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2024 10:48
Происшествия 08.09.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 22:19
Происшествия 07.09.2024 22:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 21:44
Происшествия 07.09.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 20:59
Происшествия 07.09.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 13:27
Происшествия 07.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 10:09
Происшествия 07.09.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 09:23
Происшествия 07.09.2024 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2024 08:14
Происшествия 07.09.2024 08:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:08
Рыбак нашел тело пропавшего пенсионера в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:37
В Волжском компания пешеходов сломала светофорСмотреть фотографии
19:13
Убили и выбросили во дворе: в Волгограде трагедией обернулась история с запертыми в квартире кошкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Полиция задержала волгоградца, избившего грифами в спортзале атлетаСмотреть фотографии
18:26
Бастрыкин просит дать согласие на возбуждение дела против волгоградской экс-судьиСмотреть фотографии
18:07
После публикации «Высоты 102» на улице Игарской в Волгограде дали водуСмотреть фотографии
18:02
Автосалон в Волгограде остался в убытке из-за трюка с хитрой скидкойСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителейСмотреть фотографии
17:47
Татьяна Воронцова возглавила федерацию фехтования Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:09
Подросток получил тяжелые травмы при обрушении гаража в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области с 10 сентября зарядят дождиСмотреть фотографии
16:27
Водонагреватель «спалил» дом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:23
Чемпион мира по дзюдо проведет автограф-сессию в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:08
В Камышине прощаются с погибшим на СВО Николаем СунцовымСмотреть фотографии
15:53
Банк Уралсиб учитывает покупки по СБП для начисления дохода по картамСмотреть фотографии
15:43
Предприятие в Волгограде произвело 913 кг сыра из воздухаСмотреть фотографии
15:18
Скульптуру стремящихся к цели горожан установили в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Определился соперник «Ротора» в Кубке РоссииСмотреть фотографии
14:48
Как самим себе: Росстат заявил о высоком доверии волгоградцев данным ВолгоградстатаСмотреть фотографии
14:21
Режим работы ГЭС оставили прежним из-за дождей, которых не было в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Водитель пикапа не смог оправдаться за страшную смерть супругов под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:38
Волгоградская область улучшила позиции в рейтинге регионов по рынку трудаСмотреть фотографии
13:36
«Я тут главный!»: избитый грифами в спортзале My Gym атлет попал в больницу ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградские пользователи смартфонов увлеклись черно-белой фотосъёмкойСмотреть фотографии
13:06
Прожиточный минимум для всех жителей Волгоградской области вырастет в 2025 годуСмотреть фотографии
12:58
Минздрав разрешил ВолгГМУ испытание нового препарата для диабетиковСмотреть фотографии
12:30
Победивший на выборах Андрей Бочаров сказал «спасибо» волгоградцамСмотреть фотографии
12:20
Избирком озвучил итоговые данные по одномандатным округам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:08
В Волгограде выписали из больниц выживших при захвате сотрудников ИК-19Смотреть фотографии
12:08
В Волгограде осудят родителей, тушивших окурки о тело 5-летнего ребёнкаСмотреть фотографии
 