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«Ростелеком» научил волгоградских школьников отражать виртуальные угрозы в сети

Телеком 10.09.2024 09:24 Реклама
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10.09.2024 09:24 Реклама


«Ростелеком» провел серию занятий по кибербезопасности для более 100 учеников детского технопарка «Кванториум» в Волгограде. Программа была приурочена к началу учебного года. Эксперты национального провайдера научили школьников правильному поведению в интернете, уделив особое внимание социальным сетям. 
На занятиях ребята в игровой форме искали выход из сложных виртуальных ситуаций, где важно всё — знания, логика, широкий кругозор. Выполняя задания квеста, участники знакомились с защитой аккаунтов в соцсетях и выявлением вредоносных ссылок, а также изучали способы противодействия вирусам и методы безопасного посещения сайтов. 
Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»:
— Школьники сегодня стали активными пользователями интернета, поэтому мы считаем важным напомнить им о новых угрозах в сети и дать знания об их предотвращении. Для того, чтобы уроки были увлекательными, наши сотрудники разработали методику занятий, которые проходят в интерактивной игровой форме. Вовлеченность в этот учебный процесс поможет подрастающему поколению более эффективно применять полученные знания на практике и придаст уверенность в собственной защищенности.
Светлана Бибик, руководитель детского технопарка «Кванториум»:
— Тема цифровой безопасности не теряет своей актуальности. Наши учащиеся для создания своих проектов активно пользуются интернетом, поэтому нередко сталкиваются с киберугрозами. "Ростелеком" на протяжении последних лет оказывает нам помощь в обучении основам кибербезопасности и тем самым повышает профессионализм ребят при работе в сети. Благодаря игровому формату занятия проходят очень занимательно и привлекают все больше школьников.
Практически все вовлеченные в образовательную игру ребята дошли до финала и получили подарки от организаторов. По общему мнению участников, такие знания необходимы и непременно пригодятся в реальной жизни. С вирусами и хакерскими атаками сталкиваются не только сотрудники компьютерных компаний, но и граждане всех возрастов, например, при оплате покупок в онлайн-магазинах.
«Ростелеком» выступает цифровым партнером и принимает участие в работе детского технопарка «Кванториум» в Волгограде в течение уже семи лет. Подробную информацию о социальной политике компании можно получить на официальном сайте.
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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