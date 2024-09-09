В Кировском районе Волгограда на острове Сарпинском ближе к хутору Кожзавод выкопали советский одномоторный истребитель Ла-5. Подъем раритета из земли попал на видео.







— Это его шасси, вот отсюда он заходил, так падал сюда, самолет с пилотом. Вот двигатель, от него через эту трубу выходила пушка, движок, пропеллер. А вот и останки летчика здесь, ребра, — говорит голос за кадром. — Шасси, скорее всего, что левое. Какой-то привод, может к пушке. Спецы разберут все. По номеру движка определят самолет и пилота. Царствие ему небесное.

На еще одном видео показаны отмытые водой детали самолета.

— Отмываем двигатель, воды налили. Все в грязи было, куча грязи. Завтра еще домоем, почище будет, — отмечает мужской голос.

Согласно открытым данным, Ла-5 представлял собой одноместный моноплан деревянной конструкции с закрытой кабиной и уби¬рающимся шасси.

На самолетах Лавочкина Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7 успешно сражались дваж¬ды Герои Советского Союза Евстигнеев К. А. (56 побед), Попков В. И. (42 победы), Алелюхин А. В. (57 побед), Скоморохов Н. М. (46 побед), Лавриненко В. Д. (46 побед), Амед-Хан Султан (49 побед) и другие.

Напомним, в Среднеахтубинском районе волонтеры проекта «Крылья Сталинграда» подняли обломки истребителя Ла-5 потерпевшего крушение в годы ВОВ, а в Городищенском районе поисковики обследовали место падения бомбардировщика Ли-2.

Видео: «Остров Сарпинский» / t.me