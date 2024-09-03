Под Волгоградом обнаружили останки пилотов Ли-2 времен ВОВ





В Городищенском районе Волгоградской области поисковики обследовали место падения бомбардировщика Ли-2, подбитого во время сражения под Сталинградом. Как сообщает V102.RU, во время раскопок в воронке, где упал самолет с экипажем, удалось обнаружить останки летчиков и пронумерованный орден «Красная звезда».

– 15 января 1943 года самолёты 4-го Гвардейского авиационного полка дальнего действия вылетели на бомбардировку аэродрома Питомник (основной транспортный аэродром окруженной немецкой армии под Сталинградом). К сожалению, военно-воздушные силы Красной армии при выполнении этой задачи потеряли три самолета Ли-2 с экипажами. Самолет гвардии старшего лейтенанта Дмитриева Анатолия Вениаминовича подбит истребителем противника на подлете к цели. Командир отдал команду экипажу покинуть самолет. Стрелок-радист гвардии старшина Гоголев Александр Павлович приземлился на парашюте на передний край немецкой обороны и был взят в плен, но уже на следующий день был освобожден войсками наступающей Красной армии. Он был отправлен в госпиталь, закончил войну начальником связи авиаполка, – рассказали участники проекта «Крылья Сталинграда».





Однако судьба других четырех членов экипажа до недавнего дня была неизвестна. Штурман гвардии старший лейтенант Цыпляев Василий Тимофеевич, бортмеханик гвардии техник-лейтенант Морозов Владимир Евсеевич, воздушный стрелок гвардии старший сержант Лепистов Иван Сергеевич и командир числились как не вернувшиеся с боевого задания.

– Именно капитан, гвардии старший лейтенант Дмитриев Анатолий Вениаминович за свою боевую работу был удостоен ордена «Красная звезда», обнаруженного в ходе работ. Также было установлено, что за полгода до этого боевого задания он был награждён орденом Ленина. А штурман – гвардии старший лейтенант Цепляев Василий Тимофеевич – имеет награду орден «Красное знамя». По аэрофотосъемке и деталям, установленным на месте, можно предполагать, что самолёт пытались посадить, но находящиеся в нем бомбы начали детонировать при касании земли. С большой вероятностью, тела летчиков в искорёженном самолёте обнаружили части наступающей Красной армии и похоронили в ближайшей воронке, – сделали выводы участники проекта.

Позднее на месте также была обнаружена вторая награда пилота Анатолия Дмитриева – орден Ленина.

В поисково-исследовательском объединении отметили, что работы по раскопкам еще не закончены, поскольку еще предстоит установить личности еще одного летчика и двух членов экипажа.

Фото: Крылья Сталинграда /vk.com