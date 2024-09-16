В Михайловке Волгоградской области судебные приставы совместно с полицейскими и представителями органов опеки зашли в дом, где еще недавно проживала многодетная семья Лужниных. Как сообщает V102.RU, процедуру снял на видео главный редактор портала «Новое время Михайловка» Григорий Гудков.

13 сентября к дому, где проживала Ольга Лужнина вместе с тремя сыновьями, подъехали машины с представителями УФСПП, полиции, а также новыми хозяевами домовладения. Один из рабочих отжал кусок забора и через образовавшийся проем участники группы выселения прошли сначала на участок, а затем и внутрь дома.





На кадрах видно, что в доме нет никакой мебели. Приставы с полицейскими заглянули во все комнаты, а мужчина с женщиной, которых приставы назвали представителями нового собственника, поблагодарили на прощание сотрудников. На вопрос корреспондента издания, знают ли собственники, что здесь проживает многодетная семья и что Ольга Лужнина направила иск в суд с просьбой об отсрочке выселения, а также, беспокоит ли их это, женщина отвечать отказалась. Мужчина же заявил, что они ждали год, а их «обманули».

В беседе с корреспондентом V102.RU Ольга Лужнина рассказала, что знает о том, что ее дом передали новым собственникам.

- Мебель мы вывезли заранее. Дети сейчас вынуждены жить у родственников, которые сами на птичьих правах ютятся у других родных. Что будет дальше, мне пока страшно думать. Я сейчас работаю по 14 часов в сутки, чтобы обеспечить детей. Но руки опускать не собираюсь. Решение суда, который признал законным расторжение договора ипотеки с банком, я буду обжаловать в Верховном суде. Кроме того, 1 октября будет суд по моему заявлению о предоставлении отсрочки выселения из дома, - заявила женщина.

Напомним, около года назад многодетная семья Лужниных по решению суда лишилась дома, который она приобрела по ипотеке. Банк из-за нескольких просрочек платежей выставил его на торги и продал новому собственнику. Ольга Лужнина пыталась доказать, что банкиры ее обманули, потребовав внести крупный платеж в обмен на обещание не подавать иск о расторжении договора. Многодетная мать оговоренную сумму заплатила, однако от суда ее это не спасло. Ольга Лужнина обжаловала фатальное для ее семьи решение суда в областном и в Четвертом кассационном суде, однако все инстанции встали на сторону банка.

Также женщина добивалась проведения расследования по поводу подписей ее и супруга в описи арестованного имущества, которые она считает поддельными. Именно в этой описи, уверяет Ольга Лужнина, была указана заниженная стоимость дома, который и был в итоге продан с ощутимым дисконтом с торгов. При этом о проведении самих торгов, утверждает женщина, ее никто не уведомил. Многодетная мама просила возбудить дело по факту подделки подписей в СК РФ, однако до сих пор у нее нет информации, проводится ли какое-то расследование по ее заявлению.

Ольга Лужнина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, тщетно просила помощи в многочисленных структурах. Чиновники лишь предложили ее детям психологическую помощь, а ей предоставили бесплатного юриста, который, по сути, оказался бесполезным. В администрации Михайловки многодетную семью Лужниных, лишившуюся дома, сначала поставили в очередь под номером 718, а потом сжалились и передвинули на 145 позицию. По словам Ольги, она понимает, что ей не хватит жизни, чтобы дождаться от государства бесплатного жилья.

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