Общество

«Отжали забор и вошли»: в Михайловке приставы выселили многодетную семью из проданного банком дома

Общество 16.09.2024 06:36
0
16.09.2024 06:36


В Михайловке Волгоградской области судебные приставы совместно с полицейскими и представителями органов опеки зашли в дом, где еще недавно проживала многодетная семья Лужниных. Как сообщает V102.RU, процедуру снял на видео главный редактор портала «Новое время Михайловка» Григорий Гудков.

13 сентября к дому, где проживала Ольга Лужнина вместе с тремя сыновьями, подъехали машины с представителями УФСПП, полиции, а также новыми хозяевами домовладения. Один из рабочих отжал кусок забора и через образовавшийся проем участники группы выселения прошли сначала на участок, а затем и внутрь дома.


На кадрах видно, что в доме нет никакой мебели. Приставы с полицейскими заглянули во все комнаты, а мужчина с женщиной, которых приставы назвали представителями нового собственника, поблагодарили на прощание сотрудников. На вопрос корреспондента издания, знают ли собственники, что здесь проживает многодетная семья и что Ольга Лужнина направила иск в суд с просьбой об отсрочке выселения, а также, беспокоит ли их это, женщина отвечать отказалась. Мужчина же заявил, что они ждали год, а их «обманули».

В беседе с корреспондентом V102.RU Ольга Лужнина рассказала, что знает о том, что ее дом передали новым собственникам.

- Мебель мы вывезли заранее. Дети сейчас вынуждены жить у родственников, которые сами на птичьих правах ютятся у других родных. Что будет дальше, мне пока страшно думать. Я сейчас работаю по 14 часов в сутки, чтобы обеспечить детей. Но руки опускать не собираюсь. Решение суда, который признал законным расторжение договора ипотеки с банком, я буду обжаловать в Верховном суде. Кроме того, 1 октября будет суд по моему заявлению о предоставлении отсрочки выселения из дома, - заявила женщина.

Напомним, около года назад многодетная семья Лужниных по решению суда лишилась дома, который она приобрела по ипотеке. Банк из-за нескольких просрочек платежей выставил его на торги и продал новому собственнику. Ольга Лужнина пыталась доказать, что банкиры ее обманули, потребовав внести крупный платеж в обмен на обещание не подавать иск о расторжении договора. Многодетная мать оговоренную сумму заплатила, однако от суда ее это не спасло. Ольга Лужнина обжаловала фатальное для ее семьи решение суда в областном и в Четвертом кассационном суде, однако все инстанции встали на сторону банка.

Также женщина добивалась проведения расследования по поводу подписей ее и супруга в описи арестованного имущества, которые она считает поддельными. Именно в этой описи, уверяет Ольга Лужнина, была указана заниженная стоимость дома, который и был в итоге продан с ощутимым дисконтом с торгов. При этом о проведении самих торгов, утверждает женщина, ее никто не уведомил. Многодетная мама просила возбудить дело по факту подделки подписей в СК РФ, однако до сих пор у нее нет информации, проводится ли какое-то расследование по ее заявлению.

Ольга Лужнина, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, тщетно просила помощи в многочисленных структурах. Чиновники лишь предложили ее детям психологическую помощь, а ей предоставили бесплатного юриста, который, по сути, оказался бесполезным. В администрации Михайловки многодетную семью Лужниных, лишившуюся дома, сначала поставили в очередь под номером 718, а потом сжалились и передвинули на 145 позицию. По словам Ольги, она понимает, что ей не хватит жизни, чтобы дождаться от государства бесплатного жилья.

Видео Новое время Михайловка

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2024 10:02 Реклама
Общество 16.09.2024 10:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.09.2024 09:54
Общество 16.09.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2024 09:26
Общество 16.09.2024 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 21:21
Общество 15.09.2024 21:21
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 20:31
Общество 15.09.2024 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 19:18
Общество 15.09.2024 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 16:02
Общество 15.09.2024 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 15:09
Общество 15.09.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 12:02
Общество 15.09.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 08:52
Общество 15.09.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 08:01
Общество 15.09.2024 08:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2024 07:23
Общество 15.09.2024 07:23
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 21:01
Общество 14.09.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 20:27
Общество 14.09.2024 20:27
Комментарии

0
Далее
Общество
14.09.2024 18:33
Общество 14.09.2024 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:10
Волгоградский облсуд в октябре решит судьбу депутата РаспутинойСмотреть фотографии
10:06
Дыры не будет: в Волжском коммерческие банки помогут подлатать бюджетСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области стартует форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес»Смотреть фотографии
09:54
Волгоградцы хотят для счастья 220 тысяч рублей в месяцСмотреть фотографии
09:35
Западный объезд Волгограда отремонтируют за 556 млн рублейСмотреть фотографии
09:28
НЛО в вечернем небе над Волгоградской областью попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Волгоградцев заморозит и продует в начале новой неделиСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде наркодилер вез в такси 333 граммов героина в бутылкеСмотреть фотографии
08:26
«Успел добраться до Донецка»: уехавшего искать сына на СВО пенсионера из Волгоградской области вернули домойСмотреть фотографии
06:36
«Отжали забор и вошли»: в Михайловке приставы выселили многодетную семью из проданного банком домаСмотреть фотографииCмотреть видео
22:58
Волгоградских спасателей направили в ЛНР для тушения пожаровСмотреть фотографии
21:35
16 волгоградских спортсменов стали призерами «Динамовской лиги по дзюдо»Смотреть фотографии
21:21
Победителей всероссийской «Зарницы 2.0» наградили на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:31
30-часовая буря или штиль? Солнечная плазма может сильно ударить по Земле 16 сентябряСмотреть фотографии
19:18
«Не хочешь помогать - молча отойди в сторону»: волгоградцы развозят гуманитарный груз жителям Курской областиСмотреть фотографии
18:04
В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочкиСмотреть фотографии
16:56
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы затеяли революцию. Коммунальную и в отдельно взятом МКДСмотреть фотографии
15:09
Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2Смотреть фотографии
12:46
V102.RU: вице-мэр Волгограда Тепшинов опроверг информацию о своем арестеСмотреть фотографии
12:02
Скончался экс-глава управления МЧС Волгограда Юрий РатниковСмотреть фотографии
11:19
Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»Смотреть фотографии
10:35
Водитель сбежал после смертельного ДТП с велосипедисткой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Последствия массового ДТП с военным грузовиком под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Мамаев курган в Волгограде закроют на 5 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:25
В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овецСмотреть фотографии
08:01
ЦГМС: в Волгоградской области резко похолодает до +5Смотреть фотографии
07:23
ВККС ищет нового председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:56
Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выездеСмотреть фотографии
 