Волгоградцев заморозит и продует в начале новой недели

В Волгограде и области синоптики прогнозируют резкое изменение температуры и штормовой ветер. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, уже к среде столбики термометров покажут всего +2 градуса.

— Во вторник, 17 сентября, по региону осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления с порывами в отдельных районах до 15-20 м/с. В ночные часы +11...+16º, местами температура опустится до +4...+9º, в дневной период +22...+27º, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре. — В среду, 18 сентября, без существенных осадков. Ветер северо-восточный в отдельных районах с порывами до 12-14 м/с. Ночью за окном +9...+14º, местами температура составит всего +2...+7º, после обеда воздух прогреется до +18...+23º, а в отдельных районах до +25º.

В Волгограде начало новой рабочей недели выдастся облачным с прояснениями.

— 17 сентября в городе сильных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 8-13 м/с. В ночные часы +13...+15º, днем температура поднимется до +23...+25º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 18 сентября осадки обойдут город-герой стороной. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. Ночью +9...+11º, днем +20...+22º.

По данным сервиса Gismeteo, с 16 по 20 сентября в Волгограде будет наблюдаться понижение среднесуточных температур до +22º. Лишь к выходным воздух прогреется до +26º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»