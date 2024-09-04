Расследования

В Волгоградской области молодого бойфренда осудили за смерть 39-летней подруги

Расследования 04.09.2024 15:30
0
04.09.2024 15:30


К 8 годам колонии строгого режима в Волгоградской области приговорен 28-летний мужчина, который забил до смерти свою 39-летнюю сожительницу. Об этом V102.RU сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По данным следствия, пара проживала в одном из частных домовладений по улице Коренной в рабочем поселке Елань. В ночь с 21 на 22 мая этого года между сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина нанес своей подруге не менее 5 ударов по голове. Женщина от побоев потеряла сознание.

Мужчина перенес ее в другую комнату, где она через некоторое время скончалась. Ее тело на следующий день обнаружила дочь.

Фигурант уголовного дела обвинялся по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
04.09.2024 16:06
Расследования 04.09.2024 16:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 15:37
Расследования 04.09.2024 15:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 13:27
Расследования 04.09.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 12:27
Расследования 04.09.2024 12:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 10:54
Расследования 04.09.2024 10:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.09.2024 09:53
Расследования 04.09.2024 09:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 16:32
Расследования 03.09.2024 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 15:55
Расследования 03.09.2024 15:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 13:13
Расследования 03.09.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 12:48
Расследования 03.09.2024 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.09.2024 10:27
Расследования 03.09.2024 10:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2024 18:01
Расследования 02.09.2024 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.09.2024 15:58
Расследования 02.09.2024 15:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2024 20:14
Расследования 01.09.2024 20:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.09.2024 15:26
Расследования 01.09.2024 15:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:05
В Урюпинске остановили котельную из-за порыва на сетиСмотреть фотографии
16:45
В Волгоградское водохранилище вышло 200 белоснежных яхтСмотреть фотографии
16:06
В Волгоградской области доярка отсудила 450 тысяч у молзавода за нападение буренкиСмотреть фотографии
15:56
В Волгоградской области в доме взорвался газовый баллонСмотреть фотографииCмотреть видео
15:37
По шесть на двоих: дравшихся с полицейскими волгоградцев остудили арестомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:30
В Волгоградской области молодого бойфренда осудили за смерть 39-летней подругиСмотреть фотографии
14:42
Встретил Победу в Одессе. В Волгоградской области простились с 97-летним ветераном ВОВСмотреть фотографии
14:25
«Надо дождаться беды?»: в Волгограде грузовик с бетонными плитами едва не протаранил домСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
Волгоградского омбудсмена попросили помочь в поиске пропавших без вести бойцов СВОСмотреть фотографии
13:34
Оператор связи Tele2 сменил название на Т2Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде снесут дом с разрушенной ветром стенойСмотреть фотографии
13:24
Бюст замученного фашистами партизана в Волгограде скрылся за строительными лесамиСмотреть фотографии
13:23
Переехавшего в Волгоград из Алтая мужчину лишили имущества из-за женыСмотреть фотографии
12:36
Глава Иловлинского района Иван Гель сохранил должность после гибели подчиненногоСмотреть фотографии
12:27
В Волгограде осудят 50-летнего мужчину, забившего насмерть беспомощного отцаСмотреть фотографии
12:20
Пропавшую жительницу хутора разыскивают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:13
Волгоградцам обещают шторм и похолодание до +3ºСмотреть фотографии
12:12
Отряд паразитов-яйцеедов выпустили в леса Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:00
Зачинщики экшена с полицейскими на дороге в Волгограде на допросе потеряли памятьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
Вспышка ОРВИ и COVID-19 зафиксирована в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде очевидцы сняли на видео задержание полицией двух буйных крепышейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:54
В Волгограде автобусный парк заплатит крупную сумму за подбитую ToyotaСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде пригоревший ужин выгнал жителей дома на улицуСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
Бочаров: Волгоградскую область полностью газифицируют до конца 2027 годаСмотреть фотографии
09:53
Думал, что «лежачий полицейский»: в Волжском осудят переехавшего 9-летнего мальчика «слепого» пенсионераСмотреть фотографии
09:01
В Волжском на улице мужчину пырнули ножом из-за конфликтаСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде возникла потребность в крови 2 и 4 группСмотреть фотографии
08:05
Волжанка Даша Зрянина завоевала «Золотую перчатку» в СербииСмотреть фотографии
07:42
«Из группы выжил только один»: стали известны подробности последнего боя погибшего на СВО разведчикаСмотреть фотографии
06:41
«Подкармливаем через форточку»: в Волгограде в запертой квартире погибают десятки котятСмотреть фотографииCмотреть видео
 