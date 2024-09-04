В Волгоградской области молодого бойфренда осудили за смерть 39-летней подруги

К 8 годам колонии строгого режима в Волгоградской области приговорен 28-летний мужчина, который забил до смерти свою 39-летнюю сожительницу. Об этом V102.RU сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По данным следствия, пара проживала в одном из частных домовладений по улице Коренной в рабочем поселке Елань. В ночь с 21 на 22 мая этого года между сожителями произошла ссора, в результате которой мужчина нанес своей подруге не менее 5 ударов по голове. Женщина от побоев потеряла сознание.

Мужчина перенес ее в другую комнату, где она через некоторое время скончалась. Ее тело на следующий день обнаружила дочь.

Фигурант уголовного дела обвинялся по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области