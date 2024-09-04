Телеком

Оператор связи Tele2 сменил название на Т2

Телеком 04.09.2024 13:34
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04.09.2024 13:34


Оператор связи Tele2 провел ребрендинг и представил новый логотип – впервые в истории всей отрасли компания не просто изменила бренд, но и название, став Т2. Таким образом оператор заявил свои амбиции стать номером один в сфере мобильной связи и подготовился к истечению сроков действия лицензии на право использовать шведский бренд. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Вместе со сменой названия оператор обозначил новое положение на рынке, сохранив преемственность с прежним брендом как по предоставляемым абонентам сервисам, так и в визуальной представленности бренда Т2. В новом логотипе остались строгость линий, лаконичность, использование базового черного цвета и яркого акцента в качестве дополнительного.
– Мы первыми в телекоме проводим полноценный ребрендинг с изменением названия компании, – прокомментировал генеральный директор Т2 Антон Годовиков. – Очевидно, что у этого проекта есть важный объективный фактор – истекает срок использования прежнего бренда. Однако философия ребрендинга отображает выход «Других правил» на новый эволюционный виток. У этого есть измеримые доказательства – удерживаемое несколько лет первенство по ключевым маркетинговым метрикам, приведшее нас к третьему месту по абонентской базе и лидерским позициям по ее качеству, растущие показатели восприятия качества связи и покрытия сети. Эта новая укрупнившаяся роль T2 в телеком-отрасли логично требует изменений в айдентике. Компания сохраняет все лучшее в своей ДНК и идет вслед за трансформацией в бизнесе, мире, телекоме и смежных отраслях, мировоззрении своих клиентов. Но главное, за своей амбицией стать номером один на рынке мобильной связи. Мы хотим стать первым оператором для наших клиентов, чтобы максимальное количество пользователей услуг связи в стране получили лучший опыт.
В компании рассказали, что подготовка к ребрендигу началась еще два года назад, при этом новый логотип и название разрабатывались непосредственно внутри компании без участия сторонних агентств. Т2 будет вводить новую айдентику и переоформлять розничную сеть согласно плану, при этом действуя в правовом поле. До конца этого года планируется переоформить в новом стиле все монобрендовые салоны и около 95% федеральной розничной сети.
Фото: пресс-служба T2

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