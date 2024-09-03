Общество

Состояние пострадавших при захвате сотрудников ИК-19 остается тяжелым

Общество 03.09.2024 20:40
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03.09.2024 20:40

Двоих пострадавших в ходе вооруженного захвата ИК-19 в Суровикино Волгоградской области сотрудников УФСИН покинули стены реанимационного отделения. 

— Трое пациентов проходят лечение в Волгоградской областной клинической больнице № 1. Двое мужчин в возрасте 45-ти лет 45 переведены из реанимации в торакальное отделение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое стабильное. Еще один 36-летний пациент находится в состоянии средней степени тяжести, — прокомментировали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Как уточнили в облздраве, 41-летний пострадавший находится в больнице СМП № 25, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести. 

— Всем пострадавшим в результате ЧП в ИК-19 сотрудникам УФСИН продолжают оказывать весь комплекс необходимой медпомощи, — добавили в профильном регкомитете. 

Напомним, вооруженное нападение на колонию строгого режима произошло 23 августа. В заложниках оказались восемь сотрудников ИК и четверо осужденных. Спецназ ликвидировал нападавших. Следствие выясняет, как осужденные смогли собрать самодельное взрывное устройство в стенах пенитенциарного учреждения. Также была выдвинута версия о том, что террористы напали на сотрудников УФСИН во время досмотра заключенных.

Сотни волгоградцев 28 августа пришли проститься с погибшими сотрудниками УФСИН. После трагических событий в колонии в Суровикино организовали антитеррористические учения.  

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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