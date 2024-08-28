Сотни волгоградцев простились с погибшими при захвате заложников в ИК-19

Проводить в последний путь погибших в ходе вооруженного нападения на колонию строгого режима № 19 сотрудников УФСИН пришли сотни волгоградцев.

Церемония началась ранним утром в похоронном доме «Память» на улице Землячки, 74 в Дзержинском районе Волгограда. Заместителя начальника по безопасности и оперативной работе Андрея Кучму похоронят на кладбище Краснооктябрьского. В Суровикино простятся с начальником отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными Виктором Чернушкиным.

Как стало известно журналистам «Высоты 102», начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными Сергея Гордополова и начальника отдела охраны Ивана Кречетова похоронят также в Суровикино.

Напомним, захват изолированного участка ИК-19 произошел 23 августа. ФСИН РФ заявили, что в заложники радикалы взяли восемь сотрудников УФСИН и четверых заключенных. Спецназ в ходе спецоперации ликвидировал нападавших. Следствие выясняет, как в колонии строгого режима боевики смогли собрать взрывное устройств. Выдвигается версия, согласно которой, радикалы напали на сотрудников во время досмотра заключенных.

Видео: Readovka / t.me