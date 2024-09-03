В Волжском задержали наркоторговцев из Средней Азии с партией синтетики





В Волжском Волгоградской области полицейские задержали троих граждан среднеазиатской республики, которые пытались провезти синтетический наркотик. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, при обыске у них было найдено и изъято свыше 370 граммов мефедрона.





По данным оперативников, трое иностранцев от 24 до 26 лет получали оптовые партии зелья, фасовали и сбывали на территории города через тайники.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Им грозит до 20 лет лишения свободы, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области