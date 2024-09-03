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Волгограду – 435 лет: «Ростелеком» поддержал празднование Дня города

Телеком 03.09.2024 11:17 Реклама
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03.09.2024 11:17 Реклама


«Ростелеком» провел в рамках празднования годовщины города Волгограда открытый кинопоказ кинофильмов популярной видеоплатформы Wink. В этом году городу-герою исполнилось 435 лет. В честь Дня города национальный провайдер организовал под открытым небом на Центральной набережной уличный кинотеатр. Перед кинопоказом прошла увлекательная интерактивная викторина с конкурсами и призами от видеосервиса. Во время просмотра все желающие могли угоститься попкорном и зарядить гаджеты.
Традиционно основными местами празднования стали Центральная набережная, городские парки, прилегающие площади и общественные пространства, на которых проходили спортивные состязания, выступления творческих коллективов и детские квесты. 
— Мы традиционно поддерживаем городские и региональные мероприятия. Поэтому не обошли своим вниманием День города, который для волгоградцев стал очень значимым событием. Для юных и совсем маленьких горожан в этот день мы организовали показ мультфильмов, которые с удовольствием смотрели и родители. Наш кинотеатр под открытым небом и интерактивная площадка привлекли сотни любителей кино, — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
— Всей семьей с большим удовольствием посетили все площадки. Дети очень довольны — поиграли, потанцевали, поучаствовали спортивных состязаниях, викторинах и конкурсах. И отлично отдохнули на свежем воздухе в открытом кинотеатре «Ростелекома». Узнали, что на этой платформе есть образовательный блок и игры. И, конечно, отличные фильмы. Планируем подписаться, — рассказала Светлана Федорова, жительница из Красноармейского района Волгограда. 
Зоны бесплатного кино от Wink уже работали в этом году на молодежном форуме #ТриЧетыре и в Волжском на фестивале Ультра100.
Цифровой мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома»объединяет более 400 телевизионных каналов, постоянно пополняемую коллекцию из 80 тысяч кинофильмов, сериалов, концертов и другой видео- и аудиоконтент. 
Получить информацию о национальном провайдере и его предложениях можно на официальном сайте компании.
Фото предоставлено «Ростелекомом».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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